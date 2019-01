14 ene 2019

¿Cuántas veces has despertado antes de que sonara el despertador y por más que has intentado volver a dormirte solo has conseguido dar vueltas y más vueltas en la cama? ¿Más de una vez verdad? Lo sabemos... el insomnio es uno de los trastornos del sueño más frecuentes y que más fácil se puede ver alterado sobre todo en épocas de estrés y ansiedad o de cambio en los hábitos de nuestro estilo de vida.

Por todo esto, como todos y todas lo hemos sufrido alguna vez en nuestras vidas, hemos pensado que este nuevo remedio que te traemos hoy podría hacerte ganar la batalla al insomnio.

Porque aunque existen muchos remedios para combatirlo que se han popularizado a lo largo de los años, hemos dado con uno que ya se ha viralizado en las redes y del que muchos usuarios afirman que ha sido la solución a su problema de insomnio.

Y aunque parezca raro, esta vez no se trata ni de una planta, ni de un medicamento ni de una infusión, sino que se trata de una loción corporal súper asequible de color morado y de la firma Lush. Una crema compuesta por aceite de lavanda terapéutica, aceite de almendra y manteca de cacao que ya se ha hecho viral por los cientos de comentarios de usuarios que han afirmado que esta mezcla les ha hecho relajarse y quedarse profundamente dormidos.

Una loción relajante que ya fue lanzada el año pasado por la firma en un lanzamiento limitado durante las vacaciones y que apenas tardó unos días en agotarse por completo. Ahora, después de leer todas las peticiones de usuarios que solicitaban a la marca que volviese a poner el producto a la venta, la marca lo ha devuelto definitivamente a las tiendas y lo mejor es que conseguirla ¡solo te costará 10,95 euros!

Lo cierto es que no hemos encontrado estudios que demuestren que esta loción es la solución contra el insomnio, pero lo que sí hemos averiguado es que uno de sus ingredientes, en concreto la lavanda, puede ser capaz de disminuir el ritmo cardiaco y la presión arterial. Dos efectos que esta planta en formato de crema también es capaz de producir en nuestro cuerpo, facilitando la relajación y por lo tanto el sueño.

¿Preparada para dormir como un bebé?

