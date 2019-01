15 ene 2019

El rostro de Meghan Markle es uno de los más envidiados del planeta y se lo ha ganado a pulso. Sus cuidados de belleza incluyen técnicas como la saunas de infrarrojos, drenajes linfáticos faciales, cupping, acupuntura e incluso yoga antiedad, una práctica que confesó realizar a diario y que le recomendó su facialista Nichola Joss.

Joss es la gurú de celebrities como Gisele Bündchen, Jennifer López, Kate Moss o Gwyneth Paltrow, toda una experta en el cuidado de la piel. Ahora ha enseñado otro truco de belleza que te dejará el rostro extremadamente limpio y suave: una mascarilla casera que puedes realizar con tan solo 5 alimentos de tu cocina.

Hace unas semanas, la especialista revelaba al portal de noticias online Refinery 29 que las mascarillas DIY "son increíbles, fáciles y gratuitas" y que, a diferencia de los productos comerciales, se tiene "el control total de los ingredientes", algo que gusta mucho a todas sus clientas, incluida Meghan Markle. Así que toma nota de estos alimentos que exfoliarán, hidratarán e iluminarán tu piel y atrévete a probarlo en casa.

-Aceite de coco: el aceite de coco es un ingrediente multifunción. Puedes usarlo tanto para cocinar como para hidratar tu pelo y tu piel. Además, según Nichola Joss, es perfecto para las mascarillas 'do it yourself' porque se mezcla muy bien con el resto de ingredientes gracias a su consistencia.

-Cúrcuma: la cúrcuma es otro de los ingredientes de moda en el mundo beauty. La experta asegura que tiene "múltiples beneficios para la piel": alivia la inflamación y la congestión, y mezclada con el aceite de coco, se consigue una mascarilla que ilumina e hidrata produnfamente el rostro.

-Miel: la miel es perfecta para calmar la piel seca e irritada. Nichola aconseja mezclarla con un poco de avena para crear también una acción exfoliante y eliminar así, las células muertas del rostro.

-Avena: "La avena actúa como un exfoliante suave y hace maravillas en la piel cuando se mezcla con una base líquida como el aceite de coco o la miel", explica la facialista.

-Claras de huevo: la clara del huevo contiene una proteína animal llamada albúmina que, según la especialista de Meghan Markle, ayuda a cerrar los poros y a eliminar los puntos negros.

