29 ene 2019

Compartir en google plus

Las que se encuentran un poco abrumadas por la proliferación de nuevos cosméticos, fórmulas y variantes de aplicación para el neceser básico de belleza llevan toda la razón. De unos años a esta parte, se ha multiplicado la cantidad de productos que, nos dicen, necesitamos para mantener la piel sana y bien tratada. Es cierto: al avanzar la ciencia, necesitamos actualizar nuestro conocimiento cosmético cada vez más aceleradamente. Pero no todas tenemos el tiempo que requiere seguirle la pista a tanta innovación o tampoco queremos dedicárselo. Corremos, en estos casos, el peligro de pasar por alto nuevos gestos que funcionan, como el que suponen los parches y máscaras para el contorno del ojo.

Detalle de la aplicación de un parche de tratamiento en el contorno del ojo. pinit PINTEREST

En el fondo, siguen funcionando los tres gestos básicos del cuidado de la piel: limpieza, hidratación y tratamiento según el caso (las pieles jóvenes, nutrición; las maduras, firmeza). Y no está nada mal variar de fórmulas y formatos (probar serums y aceites, por ejemplo) cada vez que agotamos un producto. Sin embargo, si existe un tratamiento específico que conviene no descartar ni descuidar ese es el del contorno de ojos. Se trata de un recurso cosmético súper práctico que, además, no tiene edad: sirve para hidratar las pieles más jóvenes, como la de María Fernández Rubíes, o para nutrir las maduras. Estamos ante la piel más delicada del rostro y los cuidados especiales son clave a la hora de mantenerla firme y lisa la mayor cantidad de tiempo posible.

La piel del contorno de ojos es diez veces más fina que la del resto de la cara. Su película hidratante es, además, muy pequeña,pues no contiene suficientes glándulas sebáceas y sudoríparas. Además, la microcirculación sanguínea funciona aquí de manera más lenta, con lo que el drenaje de la zona es casi siempre insuficiente. Además de protegerlo del sol y usar diariamente una crema específica (la facial tiene demasiada densidad para esta zona), un extra de hidratación ayudar a evitar que aparezcan microarrugas. En este sentido, los parches son un recurso rápido y efectivo para darle un empujón al contorno de ojos cuando le falta luz o firmeza. No los descartes como una anécdota más de la cosmética: funcionan.

No te pierdas

Cinco trucos de maquillaje para hacer que tus ojos parezcan más grandes

13 serums, mascarillas y tratamientos con efecto buena cara

Desmaquillante de ojos: cuál elegir y cómo usarlo