Pequeño. O grande. En un sitio muy, muy discreto. O a plena vista. Da igual dónde o cómo quieras hacerte tu tatuaje: en todos los casos debes tener en cuenta todos estos puntos -¡imprescindibles!- si te quieres grabar la piel con tinta indeleble. ¿Lista para saber lo más importante cuando de un tattoo se trata?

Escoge un profesional con todas las garantías sanitarias

Sin duda no hay punto más importante que este. No queremos hacer un listado de todas las (muy, muy serias) enfermedades que una aguja infectada te puede transmitir, pero piensa en hepatitis B, hepatitis C, tétano o VIH entre otras. Asusta, ¿verdad? Por eso, asegúrate que tanto las agujas como el resto del equipo está desinfectado, que el tatuador lleva guantes y que se ejerce una higiene máxima.

Prevención si se tienen enfermedades previas

Como explican en la página de la Academia Española de Dermatología, un estudio danés sobre contaminación bacteriana mostró que un 10% de nuevas tintas estaban contaminadas por bacterias que pueden generar una infección, especialmente en personas de riesgo, como aquellas con enfermedad cardiaca, diabetes y pacientes con un sistema inmunológico debilitado. Por tanto, si tienes algún problema del sistema inmunitario, consulta con tu médico. Si estás pasando un catarro o similar, mejor espera: nunca está de más ser exageradamente prudente.

Piénsate muy, muy, muy bien el diseño

Recuerda: los tatuajes se quedan para siempre. Siem-pre. Así que date tiempo para decidir qué dibujo, frase o palabra quieres llevar sobre la piel. No tengas prisa. Si te hace falta darle vueltas en la cabeza durante un año, hazlo. Si dudas, déjalo. Siempre estarás a tiempo de hacerlo.

Comienza con un dibujo pequeño

Una vez más recordemos que el tatuaje es permanente. Suena muy obvio, lo sabemos… Pero es que el ser humano no está programado para pensar a veinte años vista, y por mucho que pensemos que vamos a ser felices con ese tatuaje hasta los 120 años, más vale ir poco a poco; pues siempre habrá tiempo de tatuarse más.

Estudia la localización del tattoo pensando en tu profesión

Sí, como suena: en algunos puestos de trabajo y en no pocas empresas no se aceptan empleados con tatuajes visibles al público. Piensa en ello de cara a tu trayectoria y proyección laboral.

