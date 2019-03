26 mar 2019

Sesiones de fotos, rodajes, horas y horas de viaje cada semana, eventos... El día a día de Marta Hazas, como una humana más en este planeta, está en constante movimiento y la piel lo nota. Porque no solo afecta la falta de sueño, también hay que lidiar el estrés diaro al que está sometido nuestro cuerpo y que puede manifestarse en un rostro apagado y deshidratado.

Por no hablar de que las líneas de expresión, como las del surco nasogeniano, que pueden llegar a acentuarse hasta tres veces más por culpa de la fatiga. Por eso, si eres de las que no se libra de la cara cansada ni siguiendo una correcta rutina de belleza diaria que incluya limpieza más hidratación... ¡Esto te interesa!

Lo que necesitas es una inyección de energía rápida y efectiva que te cambie la cara desde el primer momento.Y eso es justo lo que Marta Hazas ha incluido entre sus cuidados beauty. La actriz nos ha desvelado en exclusiva cuál es su secreto antiedad para lucir un rostro relajado, joven y luminoso, como si hubiera estado de vacaciones en el paraíso.

Se trata de un tratamiento de belleza ultrahidratante y antiedad que contiene siete ampollas rellenadoras Revitalift Filler con ácido hialurónico de L'Oreal Paris. Consiste en aplicar, durante siete días y con el rostro totalmente limpio, cada una de las monodosis. No importa si lo haces por la mañana o por la noche, pero despues deberás usar tu crema hidratante habitual para sellar la piel por completo.

"Lo he seguido durante una semana y noto mi cara más hidratada. Y mi piel está más jugosa y con más volumen. Ahora noto que mi base de maquillaje ya no se agrieta en las zonas más secas de mi piel ni me marca las líneas de expresión", confiesa la actriz, que prefirió seguir el reto por las mañanas nada más despertarse. "Me pareció muy positivo que el tratamiento solo durase siete días, yo que soy muy vaga para la belleza si me dijeran que es un mes, muchos días no lo hubiera hecho. Las ampollas son tan pequeñas que me las podía llevar conmigo a todas partes", comenta sobre la comodidad del formato.

Su fórmula con ácido hialurónico puro y vitamina B5 no solo promete hidratar la piel y acabar con los signos de fatiga, también asegura que puede acabar con imperfecciones como granitos y rojeces. "Yo lo he notado mucho en la parte de la nariz, que es donde más rojeces me salían", afirma la actriz. Y lo mejor de todo es que dista mucho de ser un tratamiento excesivamente caro (cuesta13,95 euros). ¿A qué esperas para brillar con tu rostro?

