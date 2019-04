25 abr 2019

El estrés, los cambios de temperatura, una mala alimentación o el escaso tiempo que podemos dedicar a nuestra rutina beauty... son algunos de los aspectos que pueden pasar factura en nuestra piel y consecuentemente ser visibles en nuestro rostro. Esto unido los típicos signos de la edad, puede hacer que la piel pierda elasticidad o luzca mucho más apagada. Pero ¿y si te decimos que Vicky Martín Berrocal tiene la solución para todo esto?

Y no... no se trata de ningún tratamiento en ninguna clínica, sino que esta vez hablamos de un sérum regenerador casi milagroso y de un sérum antiedad con vitamina C. De hecho se trata de dos de los productos más simples y eficaces de Kiehl's que ya están entre los imprescindibles de neceser de la diseñadora. Ella misma nos lo ha revelado a través de uno de sus stories recientes de Instagram:

Vicky Martín Berrocal ha revelado otro de sus imprescindibles de belleza para una piel radiante. pinit Instagram.

"Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate de día para conseguir un rostro luminoso y Midnight Recovery Concentrate de noche ¡restaura tu piel!", ha escrito en dicho stories la diseñadora.

Dos imprescindibles que no nos hemos podido resistir a buscar en la web de Kiehl's, donde además hemos descubierto que:

El serum con Vitamina C Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate está infusionado con un 12,5 % de ácido L-ascórbico y un 2% de ascorbil glucósido. Una fórmula que reduce visiblemente las líneas de expresión, potencia la iluminación de la piel y mejora su textura. También ayuda a minimizar visiblemente los poros para lucir una piel más lisa Infusionada con ácido hialurónico y además está formulado para todos los tipos de piel.

Serum con Vitamina C Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate, 60 euros. pinit Kiehl's.

Por otro lado, el sérum reparador de noche Midnight Recovery Concentrate está formulado con ingredientes como el aceite esencial de lavanda y el aceite de onagra para que la piel amanezca regenerada. Este sérum ejerce su acción regeneradora por la noche para ayudar a que la piel se recupere de las agresiones diarias y mejora la firmeza y la elasticidad para conseguir una piel regenerada y radiante.

Sérum reparador de noche y regenerador de la piel, 44 euros. pinit Kiehl's.

Eso sí, si ya estás pensando en comprar alguno de estos sérum, recuerda que el sérum reparador debes aplicarlo después de eliminar completamente el maquillaje con el limpiador facial. Un segundo paso súper importante para conseguir un correcto efecto regenerador sobre la piel durante la noche. ¿Preparada para lucir un rostro radiante como el de Vicky Martín Berrocal?

