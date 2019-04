23 abr 2019

Compartir en google plus

Una de las cosas que más tememos con el paso del tiempo es que nuestra piel comience a verse apagada, que pierda firmeza o incluso de paso a las tan temidas arrugas. Por eso no debemos descuidar nuestra piel aplicándole los cuidados y tratamientos adecuados para aportarle ese toque de juventud que necesita, además de la importancia que tiene una correcta alimentación e hidratación, las cuales ayudarán a cuidar nuestra piel desde el interior.

Sin duda esta última, es una de las formas más efectivas de conseguir ver resultados a corto plazo, algo que la influencer Rocío Osorno tiene muy claro y que ya ha empezado a aplicar desde hace dias añadiendo en sus desayunos unos viales bebibles muy especiales.

"Llevo tomándolos unos 10 días y se venden en farmacia. Empecé a tomarlos por la insistencia de una amiga que es muy muy fan y está todo el día hablándome de los resultados que la verdad está probado que funcionan", ha asegurado la diseñadora en varios de sus stories recientes.

Rocío Osorno ha revelado en que consiste este novedoso tratamiento beauty. pinit Instagram.

Ella se ha decantado por esta la fórmula antiedad de Luxmetique: "me tomo un botecito de estos todos los días antes de desayunar y lo bueno es que al ser bebible, no sólo actúa sobre una zona, sino que actúa sobre la piel de todo el cuerpo, además está bueno sabe cómo a zumo de frutas".

Un tratamiento que, entre otras cosas, ayuda a reducir las arrugas, aumenta las reservas de pro colágeno y la elasticidad de la piel. pinit Instagram.

Después de escucharle todo esto a Rocío Osorno en sus stories, no hemos podido resistirnos a fichar este producto en la web de la marca y lo mejor de todo es que también hemos averiguado que además de reducir las arrugas y los signos de la edad, también aumenta las reservas de pro colágeno en la piel, mejora la elasticidad y firmeza de la misma, mejora las uñas y protege a las células del daño activo.

No nos cabe duda de que se trata de un verdadero elixir de belleza con MAYÚSCULAS. La influencer afirma que ella lleva tomándoselo desde hace 10 días y asegura que "me han recomendado tomármelo durante al menos dos meses". Ella misma ha revelado que tras los primeros tres días notó resultados "sobre todo en la piel del cuerpo que la tenía muy reseca y tirante y también la piel de la cara me la noto muchísimo más luminosa e hidratada", confiesa la influencer.

Si como nosotras, ya estás pensando en hacerte con este novedoso tratamiento beauty solo te queda saber que podrás encontrarlo disponible en farmacias y a través de la web, donde podrás conseguirlo por un precio de 39,50 euros.

Fórmula antiedad de Luxmetique, 39,50 euros. pinit Luxmetique.

¿Preparada para presumir de una piel joven y radiante esta primavera?

No te pierdas...

- Rocío Osorno ha dado con un labial mate low cost para el día a día (y es muy barato)

- Aitana podría haberse hecho un retoque estético que pocos han notado

- Mery Turiel tiene el mejor regalo beauty para el Día de la Madre