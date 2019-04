26 abr 2019

Mario Vaquerizo tiene dos cosas buenas, como él reconoce, que es un tío constante y que si descubre algo bueno enseguida quiere compartirlo, “porque las cosas buenas hay que publicitarlas”. Y en eso estamos. El líder de las Nancys Rubias cuenta que hasta que conoció a Olvido (Alaska, para los despistados) era descuidado y nunca se le había ocurrido comprarse una crema para la cara, era de básicos, básicos. Vamos, el jabón de siempre para las manos… y para la cara y poco más, pero su mujer le abrió los ojos a las bondades de los cosméticos.

“Y yo, como soy muy metódico para todo, ya he hecho mía la rutina de belleza diaria. Me he dado cuenta de que el cuidado tiene que formar parte de tu vida sin volverte loco, ni por abusar ni por tenerlo abandonado. Yo uso a diario una crema limpiadora, una hidratante y un aftershave. Ah, y también de vez en cuando aloe vera, que me lo recomendó mi amigo Fabio McNamara y me dijo que era mano de santo, y confirmo que tenía toda la razón, te queda la piel muy suave y es superrefrescante”, explica el cantante y manager.

Por las mañanas, después de volver del gimnasio, le dedica unos minutos a retirar la grasa y el sudor de la cara con un gel o una mousse limpiadora y luego se pone un poco de hidratante; en menos de cinco minutos está listo, salvo que tenga que afeitarse. “Me gusta rasurarme bien, pero ahora me cuesta más y me tengo que repasar, porque tengo presbicia. Antes me afeitaba y ya está, pero desde que me pongo bálsamo para después del afeitado tengo que decir tengo la piel mucho mejor, no se irrita ni se te descama ni nada”.

Y con la piel en buena forma, reivindica el maquillaje para hombres. “Admiro a David Bowie, a los Kiss, a un montón de chicos que nunca tuvieron prejuicios en este sentido. Yo nunca me había maquillado, hasta que hace unos años lo probé y vi que estaba más guapo que nunca, descubrí que el ojo ahumado me queda fenomenal. Así que ahora siempre me pinto los ojos en mis apariciones públicas y en mi día a día si tengo tiempo, también. Es más, ya me he venido arriba y a veces utilizo una base matizadora de polvitos y me pongo un poco de sombra de ojos marrón en la mejilla para marcarme el pómulo”, revela.

Los hombres que quieran seguir su ejemplo y estén dispuestos a adentrarse en el mundo del colorín, ahora no tendrán que tomar prestados los cosméticos de sus parejas femeninas. Chanel se lo ha puesto fácil, con su línea específica para hombres, Boy, tan discreta que pasa desapercibida. De momento ha nacido con tres productos: un fluido con color imperceptible sobre la piel, un bálsamo de labios sin brillo y un lápiz para cejas waterproof. ¿Quién dijo que las pinturas eran cosas del artisteo?

