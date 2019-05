21 may 2019

¿Cuántas veces nos habrá pasado eso de salir de casa con un maquillaje perfecto y a las pocas horas empezar a percibir esos dichosos brillos en el rostro? Seguro que en más de una ocasión te has sentido identificada con esto sobre todo si tu piel tiene tendencia a ser una piel grasa, pero también puede ocurrirle a otro tipo de pieles en los meses de calor.

Lo sabemos... Es algo que no podemos hacer desaparecer del día a la noche ya que estaríamos luchando contra la naturaleza de nuestra piel, pero lo que sí podemos hacer es evitar esos brillos con determinados cosméticos que nos ayuden a lucir una piel con un aspecto mate pero a la vez sin perder la luminosidad natural de nuestro rostro.

Existen numerosos productos en el mercado para conseguirlo, pero Teresa Bass ha encontrado uno tipo aceite que no es nada pringoso y que además es cien por cien natural: "Ya os he contado en más de una ocasión que tanto mi pelo como mi cara son grasos, tiendo a tener muchos brillos y solía tender a utilizar cremas que me dejarán la piel mate. Y empecé a ver en Internet que había videos de chicas que antes de maquillarse comenzaban echándose como una especie de aceite. Yo personalmente he probado algunos pero a mi no me funcionan, me suelen dejar la cara muy pringosa y no me gusta esa sensación. Así que descubrí un aceite de Cocunat que se llama The cure que está compuesto de 21 aceites cien por cien naturales y lo mejor es que te deja la piel súper mate", ha revelado en sus recientes stories la influencer.

Teresa Bass ha revelado su truco para conseguir que su rostro se vea mate y sin brillos. pinit Instagram.

Un aceite que además es súper fácil de aplicar ya que solo necesitarás echar "tres gotitas, calentarlo un poco en la mano y aplicarlo por toda la cara". Además si lo aplicas justo antes del maquillaje conseguirás ese maquillaje perfecto durante horas y sin brillos con el que siempre hemos soñado: "si lo echáis justo antes de maquillaros el rostro se queda mucho más hidratado no se reseca y dura todo el día perfecto".

La influencer asegura que su imprescindible para evitar los brillos en la piel es este sérum facial de Cocunat. pinit Instagram.

Nosotras por el momento ya nos hemos decidido a fichar este nuevo sérum facial de Cocunat en la web de la marca, donde hemos descubierto que además de ser perfecto para todas las edades, también contiene una sinergia perfecta de antioxidantes, vitaminas, ácidos grasos y fitoesteroles para una tez más joven, lisa y sedosa. Su precio es de 49,90 euros.

Serum facial 'The Cure' (40 ml), 49,90 euros. pinit Cocunat.

¿Preparada para decir adiós a los brillos y hola a una piel mate perfecta durante horas?

No te pierdas...

- María Fernández-Rubíes revela su secreto para cuidar el cabello y conseguir un pelazo

- Nuria Roca deja sin palabras en Instagram con su foto sin maquillaje

- 23 famosas que se han operado el pecho y no te habías dado cuenta