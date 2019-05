24 may 2019

Estamos en plena temporada de eventos, que si comuniones, bautizos, bodas, celebraciones de todo tipo... Y lo peor es que a estas alturas de la primavera y con las constantes subidas y bajadas de las temperaturas pocas nos hemos podido permitir el lujo de ir a la playa o de tomar el sol. Así que si por todo esto ya estás pensando en condenarte a llevar solo vestidos o monos largos por no enseñar tus piernas súper blancas ¡quítate esa idea de la cabeza! porque Alba Díaz nos ha dado la solución para lucir piernas bronceadas, luminosas y con un tono unificado y además ¡en tiempo récord!

Ella misma ha revelado su secreto a través de uno de sus stories recientes de Instagram: "Esta crema me la puse, no se si os acordáis, una vez que lleve un vestido negro con deportivas hace como dos semanas y se me pusieron las piernas negras súper natural".

Alba Díaz mostraba ayer en su Instagram esta crema con efecto bronceado. pinit Instagram.

Y tras esto como no... nos hemos puesto a buscar ese look de la influencer para ver el resultado de esta crema casi milagrosa y ¡voilá! lo hemos encontrado y el resultado nos parece espectacular.

De hecho, creemos que después de este secreto beauty de Alba Díaz nos atrevemos con todos los looks de invitada esta temporada y por descontado, descartamos las medias y por supuesto las costosas cabinas de rayos UVA.

Y lo mejor, es que también nos hemos enterado de que esta crema con color creada por la maquilladora Vicky Marcos, cubre también todo tipo de imperfecciones en la piel, dejando un aspecto satinado y súper luminoso. Además es uno de los imprescindibles que tampoco falta en el neceser de Vicky Martín Berrocal.

Body Tan Cream, 38 euros. pinit Aku.

Si ya estás pensando en hacerte con este producto solo nos queda decirte que podrás encontrarlo en la web de AKU cosmetics rebajado y por solo ¡38 euros! ¿Preparada para lucir una piel perfecta esta temporada?

