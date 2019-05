27 may 2019

Aunque la luz adecuada, los filtros de Instagram y el maquillaje ayudan a realzar enormemente la piel, no todo es artificio en la tez de las influencers. De hecho, muchas nos desvelan los productos a los que recurren para potenciar sus virtudes. Rocío Osorno tiene tipazo, pelazo y, sobre todo, una dermis impecable. Sabemos ahora que la ayuda con una mascarilla que lleva colágeno, imprescindible en cualquier tratamiento rejuvenecedor, y nada menos que oro de 24 kilates. Es de Iroha Nature y se llama Mascarilla Foil Hidra Firmeza Oro. Actúa en una doble vía: la hidratación y la firmeza.

Así son las mascarillas de Iroha Nature que recomienda Rocío Osorno. pinit IROHA NATURE

La mascarilla de Iroha Nature que utiliza Rocío Osorno aporta luminosidad y elasticidad en la piel con una fórmula que, además, solo cuenta con ingredientes naturales (no lleva parabenos) y no está testada en animales. El precio ya sugiere que no es para usarla todas las semanas (5,95 euros), pero sí cada vez que tengamos necesidad de darle un empujón a la piel con un plus de hidratación. La mecánica de uso es de lo más sencilla: desdoblar las dos piezas de la máscara y colocar sobre el rostro limpio (esto es importante). Después de 15 minutos, basta retirar y dar un suave masaje para acabar de absorber el sérum. Atención: no es necesario aclarar la piel. Queda lista para impresionar.

Así queda la mascarilla de oro de Iroha Nature que utiliza Rocío Osorno. pinit IROHA NATURE

Un plus de esta mascarilla es que está diseñada en doble matriz: una capa de aluminio y otra de fibra tencel, que le aporta una eficiencia superior. La capa externa en aluminio consigue potenciar los resultados de los ingredientes activos, multiplicando su eficacia, gracias al aumento de calor en la piel y el efecto oclusivo que produce, previniendo su evaporación. Se trata de un efecto sauna que además abre los poros de la dermis para que la fórmula actúe de la manera más potente posible. ¿A que apetece mucho darse el gustazo y probarla?

