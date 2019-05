30 may 2019

Conseguir una piel perfecta, sana y sin imperfecciones es el sueño de la gran mayoría y no es una tarea del todo fácil sobre todo ahora que los meses de sol y calor están a punto de comenzar. Una buena protección solar es fundamental para que nuestra piel no se vea afectada por los rayos UV y para que no aparezcan esas temidas manchas solares sobre todo en nuestro rostro (una de las partes más expuestas a la radiación solar). Por eso, además de una buena protección solar y de cuidar al máximo nuestra piel con los tratamientos beauty adecuados, a veces es esencial darle a nuestra piel una ayuda extra. Esto es lo que se ha propuesto la influencer Marta Riumbau con sus dos nuevas incorporaciones beauty.

La influencer ha confiado en la cosmética natural a través de cápsulas para proteger las capas más internas de la piel de los rayos UV y para mejorar su concentración de colágeno a través de cápsulas de colágeno marino: "Son dos nuevos imprescindibles que estoy incorporando a mi rutina y se trata de cosmética en cápsulas formulada con ingredientes naturales. Lo que hacen es cuidarme desde dentro en lugar de ser algo tópico que podrías ponerte en forma de crema", ha asegurado en sus stories la influencer.

Donde también hemos podido apreciar la apariencia perfecta de su rostro completamente lavado y sin una gota de maquillaje:

Marta Riumbau ha mostrado su rostro en Instagram sin una gota de maquillaje. pinit Instagram.

Una evidencia más de que Marta Riumbau cuida al máximo su piel tanto por fuera como por dentro con cuidados específicos como estos que ya ha incorporado a su día a día para luchar contra las manchas solares, las líneas de expresión y para conseguir un rostro hidratado y perfecto incluso en verano.

Lo que sí ha querido dejar claro, es que aunque las cápsulas de sol protegen las capas más profundas de la piel de la radiación solar "sí hace falta ponerse crema solar como complemento" y para garantizar una protección total.

Ella ha elegido las de la marca de cosmética natural Goah Clinic:

Marta Riumbau ha revelado en Instagram su secreto beauty a base de ingredientes naturales en cápsulas para conseguir un rostro perfecto. pinit Instagram.

Y tras conocer todos los buenos resultados que pueden conseguir en nuestra piel, hemos ido directas a buscarlas en la web de la marca donde hemos descubierto que también tienen disponible muchos más complementos naturales para ayudar a nuestra piel y organismo.

Estos dos que ha elegido la influencer ya están entre nuestros nuevos imprescindibles y cada uno de ellos te costará 39,90 euros.

Fórmula de colágeno marino en cápsulas (39,90 euros) y protector solar a base de cápsulas (39,90 euros). pinit Goah.

¿Preparada para presumir de piel perfecta esta temporada?

