28 may 2019

El verano se ha adelantado y con él llega el momento de sacar del armario todas esas prendas fresquitas y de incorporar todas esas sandalias de tacón que hemos estado deseando llevar durante estos meses, con las que poder dar protagonismo a nuestras piernas y sobre todo a nuestros pies. ¿Qué? ¿Todavía no los has puesto a punto para el verano? ¡Primer error! porque al igual que nuestro rostro o nuestro cabello, los pies también necesitan tratamientos adecuados durante todo el año y no solo en verano, sobre todo si los tacones van a formar parte de nuestros looks.

De hecho todas hemos sufrido alguna vez el martirio que puede significar llevarlos puestos durante todo el día y más en verano, sobre todo por lo que pueden llegar a hincharse nuestros pies con el calor, aunque llevemos tacones en versión sandalia o abiertos... Así que antes de que taches de la lista los tacones para tus looks veraniegos, hemos fichado uno de los últimos trucos beauty que Nuria Roca ha compartido en Instagram y que te ayudará a aguantar con los tacones durante horas.

Así es, Nuria Roca no solo cuida su rostro al máximo, algo que nos demostró con su impresionante selfie sin maquillaje, sino que tampoco descuida sus pies. De hecho, al igual que el maquillaje, los tacones forman parte de su día a día en el trabajo y siempre están presentes en la mayoría de lookazos con los que la vemos en 'El Hormiguero'.

Así que ¿quién mejor que ella para darnos ese truco beauty que consiga que volvamos a amar los tacones por encima de todas las cosas? y que nos ayude a aguantar con ellos todo el día...

"¡Vaya descubrimiento! Para una jornada como la de hoy, intensa, subida a unos tacones, te lo aplicas por la mañana ¡y listo! Peusek sek sport, 3 en uno, desodorante, refrescante y recuperador de la fatiga de los pies. Lleva extractos de Hamamelis, Ruscus y Castaño de Indias... y lo que hace es preparar los pies para antes de la actividad y después los recupera y refresca. Imprescindible tanto para el día a día como si haces deporte. ¡Todo un must!", ha revelado la presentadora en una de sus publicaciones de Instagram recientes.

Así que nos hemos ido directas a la web de Peusek para descubrir más sobre este producto y tenemos que contarte que además de combatir y regular el sudor para impedir el mal olor, también hemos descubierto que cuenta con efecto tonificante inmediato perfecto para evitar los pies fatigados y ese molesto ardor que aparece cada vez que llevamos tacones durante horas. Y lo mejor es que también está enfocado para utilizarlo antes y después de hacer deporte e incluso si llevas deportivas. ¡Puede con todo!

Nosotras ya lo hemos apuntado entre nuestros nuevos imprescindibles para llevar este verano en el neceser. Si tú también estás pensando en hacerte con él para aliviar tus pies este verano te va a encantar saber que conseguirlo ¡te costará menos de 5 euros!

¿Preparada para decir adiós al dolor de pies y hola a los taconazos este verano?

No te pierdas...

- Los trucos de Nuria Roca para agrandar sus ojos

- El secreto de Nuria Roca para presumir de tipazo y piel firme este verano

- El tratamiento de lujo sin el que Nuria Roca no puede vivir es...