3 jun 2019

Puede que prefieras no tomar el sol, que no quieras esperar a ponerte morena de manera natural o que te cueste mucho trabajo conseguir que las piernas alcancen el tono de las extremidades superiores. Sea como fuere, tenemos la solución que te permitirá lucir un bronceado luminoso sin pasar largas horas en el solarium.o en la cabina de rayos. Sí, hablamos de autobronceadores, pero de última generación. Se terminó el color naranja y las manchas: las nuevas fórmulas son rápidas y logran un resultado uniforme.

MEDIAS INVISIBLES

Para que el resultado sea óptimo, existen algunas reglas básicas acerca de cómo aplicarse un autobronceador: sobre la piel limpia y exfoliada y mejor por la noche, para evitar que el sudor provoque imperfecciones. Imprescindible elegir un producto de alta calidad. De esta forma, nos levantaremos con la piel naturalmente dorada sin dejar perdidas las sábanas. No tenemos sin embargo que recurrir obligatoriamente a autobronceadores: existen productos a medio camino entre el maquillaje y el tratamiento corporal que consiguen un moreno totalmente uniforme y natural que, además, desaparece en la ducha.

El último autobronceador de alta calidad de La Mer: rápido y efectivo.

Una de estas nuevas fórmulas es Medias invisibles, un maquillaje corporal que no mancha y es resistente al roce y al sudor. Se fija en cinco minutos y puedes regular tú misma la intensidad del bronceado extendiendo más cantidad o diluyéndola en crema hidratante. Se aplica después de la ducha y de un producto especial exfoliante y cuesta 46 euros. Si prefieres un bronceado resistente a la ducha diaria, el último autobronceador de La Mer, The Face And Body Gradual Tan, asegura una absorción rápida y sin marcas (85 euros).

El spray de bronceado inmediato dispara la receptividad de la piel a la hora de tomar el sol.

Otra formulación reciente que recomendamos muchísimo para conseguir un moreno natural y sin imperfecciones son las brumas. La bruma Photoderm Autobronzant, de Bioderma (18,95 €) es perfecta para pieles sensibles: no necesita extenderse y deja un bronceado 100% natural. Y si prefieres optar por un producto que no tiña pero que multiplique la capacidad de la piel para activar su melanina, te recomendamos el nuevo Bronceador Inmediato de Gisèle Denis (12,30 euros). Lleva extracto de zanahoria, vitamina E y aceite de almendra, y minimiza al máximo el tiempo que necesitas exponerte al sol para coger color. Ahora, a probar.

