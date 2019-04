29 abr 2019

No hace falta recordar que es muy importante tomar las precauciones necesarias antes y después de tomar el sol (utilizar siempre protección solar, evitar las horas de más calor, no exponerse directamente ni durante mucho tiempo, hidratrarse...) para prevenir a la piel de cualquier quemadura que podría poner en riesgo nuestra salud a largo plazo.

Además, si cumples con estos cuidados vas a conseguir prolongar el bronceado durante más tiempo. Y aunque existen muchos trucos y productos para que la piel no se "pele", como exfoliar previamente o elegir una dieta basada en vitamina C y carotenos, Rocío Osorno ha mostrado en Instagram cuál es el truco que nunca le falla en verano.

"Llevo varios días tomando el sol y uso protección solar en todo el cuerpo con un SPF de 30. En la cara siempre utilizo protección de factor 50", explica Rocío. Pero su truco está en el de nutrir la piel en profundidad a diario, tanto antes de tomar el sol, como después. "Me aplico este aceite a diario como hidratante y me va muy bien porque después me dura muchísimo el bronceado y no me suelo despellejar", concluye la influencer.

El aceite corporal con el que Rocío Osorno consigue prolongar su bronceado. pinit instagram stories

La diseñadora se ha decantado por el Golden Radiance Body Oil de Freshly Cosmetics. Se trata de un aceite corporal 100% natural que promete actuar como protector del fotoenvejecimiento cutáneo y nutrir, hidratrar y reparar la piel en profundidad. Además mejora la apariencia de la celulitis, las estrías y las cicatrices aportando elasticidad y firmeza. Es de rápida absorción por lo que no deja una textura grasa y lo puedes aplicar tanto en la cara como en el cuerpo. Disponible en la página web de la firma por 26 euros. ¿Lista para presumir de bronceado este verano?

