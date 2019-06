6 jun 2019

Compartir en google plus

Si hay algo sobre lo que nos declaramos fans absolutas de Lady Addict, además de sus espectaculares looks de invitada (como ese look mitad blazer y mitad vestido que ella hizo posible), son todos sus trucos beauty. De hecho la influencer puede presumir de un pelo brillante y de un rostro siempre joven y luminoso, así que no es de extrañar que tanto sus seguidoras como nosotras queramos saber todos sus secretos de belleza mejor guardados.

Y sabemos que en la vida de Silvia Zamora (así se llama en realidad Lady Addict) no faltan los hábitos saludables, el deporte, una buena hidratación y tampoco una correcta rutina facial. Un cuidado facial diario con productos para el día y para la noche que garantizan que su rostro se vea perfecto y saludable 24 horas.

Ella misma ha revelado, hace unas horas, en Instagram cuáles son esos productos que no pueden faltar nunca en su cuidado facial diario y atenta porque ¡hemos tomado nota de todos!

Lady Addict ha revelado cuáles son esos básicos beauty que no faltan en su rutina facial diaria. pinit Instagram.

Cuidado facial para el día:

Esta es la rutina facial de día que se aplica Lady Addict. pinit D.R.

Lady Addict se decanta por la marca beauty de Perricone MD y por estos tres productos imprescindibles entre los que encontramos la crema hidratante Cold Plasma Face especialmente indicada para cuidar nuestra piel cuando llega el verano, reduce las arrugas, los pliegues y repara los daños causados por el sol.

Tampoco falta el sérum de vitamina C, Ester Brightening, que aporta colágeno, ilumina e hidrata reafirmando la piel del rostro. Y para rematar, la crema con color, Face Finishing & Firming Tinted Moisturized Broas Spectrum, que además de protegerte bien del sol, ayuda a minimizar la aparición de arrugas e imperfecciones ofreciendo una ligera capa de color e hidratación.

Cuidado facial para la noche:

Rutina facial de noche que usa Lady Addict. pinit D.R.

Para la noche Laddy Addict vuelve a recurrir a la crema hidratante Cold Plasma Face, pero esta vez complementando sus efectos con los del sérum antiedad High Potency Classics Face Firming, un tratamiento perfecto para combatir las líneas de expresión y las arrugas. Para terminar se decanta por la mascarilla de noche Multi Action Overnight Intensive Firming Treatment, un tratamiento que de noche trabaja para reducir la apariencia de líneas, arrugas, poros y la pérdida de luminosidad del rostro.

¿Preparada para lucir un rostro tan perfecto y joven este verano como el de Lady Addict?

No te pierdas...

- Lady Addict revela sus dos imprescindibles para conseguir un maquillaje natural

- Limpieza facial perfecta: los mejores productos

- Los tres cosméticos que no faltan en la rutina de limpieza facial de Eva González