13 may 2019

La elección de un buen aceite corporal tiene su complejidad: según el tipo de piel unos se absorberán mejor que otros. Sin embargo, existen otros factores tanto o más importantes a la hora de elegir el producto adecuado, sobre todo en verano. Una buena fórmula puede preparar la piel para el bronceado, prolongarlo y hasta ejercer de protectora ante el fotoenvejecimiento. Es el caso del Golden Radiance Body Oil de Freshly Cosmetics, el aceite corporal que ha comenzando a utilizar Mery Turiel nada más sacar los biquinis del armario. La recomendación es de diez.

El aceite es perefcto para las primeras escapadas a la playa. pinit INSTAGRAM

Otras dos influencers de largo alcance, Paula Echevarría y Rocío Osorno, se han rendido al poder nutriente, reparador y multiplicador del sexy de este aceite. No solo huele de maravilla (combina más de 10 extractos naturales de frutas y flores) y proporciona destellos dorados a la piel, sino que incrementa su elasticidad y firmeza gracias a la acción de la microalga 'tisocrysis lutea'. Que no se nos olvide: el aceite es cien por cien natural. Nada de químicos.

El Golden Radiance Oil lleva aceite de jojoba, rosa mosqueta o almendras.. pinit INSTAGRAM

Para potenciar sus beneficios, lo ideal es usarlo después de la ducha, con la piel mojada. Sin embargo, se puede recurrir a él cada vez que notemos la piel necesitada de hidratación, porque no tiene una textura grasa y se absorbe rápidamente. Lo mejor: lo puedes aplicar en la cara y en el cuerpo y es fácil que te vuelvas adicta, porque mejora la apariencia de la celulitis, las estrías y las cicatrices. No te preocupes porque no se trata de un vicio caro: son 26 euros los 100 ml.

