19 jun 2019

Compartir en google plus

El agua micelar es uno de los productos de limpieza para el rostro más utilizados por su rapidez y eficacia. Un buen recurso para eliminar la suciedad de inmediato en esos días en los que no tienes tiempo o en los que la tentación de dormir con el maquillaje es más atrayente de lo que imaginabas. Este agua micelar te va a quitar la pereza y te va a hacer ganar tiempo en tu rutina beauty.

Se trata del desmaquillante favorito de las francesas al que dos famosas de Hollywood, ambas con una piel envidiable, no pueden resistirse. Lucy Hale confesó a la revista Elle que es uno de sus "imprescindibles" en el cuidado facial, al igual que Natalie Portman, que compartió con los lectores de Harper's Bazaar que utiliza esta fórmula todas las noches antes de acostarse.

Pero todavía hay más: es uno de los best seller más vendidos de Amazon a nivel internacional con más de 2.000 opiniones valoradas en 4,4 estrellas de 5. El secreto: cuesta muy poco, quita el makeup de una pasada y no resulta nada agresivo, por lo que es perfecto para las pieles más sensibles. Reduce el enrojecimiento, alivia y descongestiona, y no necesita aclarado.

Agua micelar Sensibio H2O AR de Bioderma. pinit amazon

Toma nota: agua micelar Bioderma Sensibio H2O AR. (8,20 euros/250ml). En Amazon. También puedes encontrarlo en farmacias. ¡Se acabó lo de no desmaquillarse!

Y además...

- Agua micelar, aceites desmaquillantes, bálsamos... Las claves de la limpieza facial perfecta

- Este es el champú superventas de Amazon que estimula el crecimiento y el volumen incluso en el pelo más fino

- El cosmético más vendido de Amazon para las arrugas del escote no es una crema y cuesta muy poco