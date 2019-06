27 jun 2019

Filtros de Instagram y Snapchat, primers con efecto alisador, bases de maquillaje que consiguen un acabado digno de Photoshop… Estos son algunas de las herramientas que utilizamos para lucir una piel de aspecto impoluto. Y, aunque el maquillaje suele ser nuestro mejor amigo cuando necesitamos tener buena cara al instante, su aplicación conlleva unos minutos. ¿Te imaginas tener un rostro unificado, sin imperfecciones y con un tono perfecto sin necesidad de tener que usar base a diario? Con la nueva técnica BB Glow es posible.

Lo llaman el nuevo microblading facial y se trata de una terapia no invasiva de inducción de colágeno y elastina, que viene en ampollas monodosis y se introduce en la piel con la ayuda de pequeñas agujas. Proporciona luminosidad y color, pero también reduce las manchas producidas por el sol, las ojeras, las cicatrices originadas por el acné y las arrugas. Gracias a que la fórmula contiene niacinamida, ácido hialurónico y péptidos. – viene en ampollas monodosis y se introduce en la piel con la ayuda de pequeñas agujas.

Conocidos como el microblading facial, BB Glow son los inyectables que hacen furor en Estados Unidos y Latinoamérica. pinit Instagram: @bbglow_academy

Lo mejor (aparte de que no duele) es que los resultados son inmediatos y se sale de la cabina con un efecto maquillaje en el rostro que dura varias semanas, ya que es capaz de penetrar hasta las capas más profundas de la piel. Además, este tratamiento es apto incluso para las pieles sensibles, ya que ya que el producto que utilizan no contiene, alcohol, parabenos, parafinas, fragancias, ni alérgenos. Tan solo no está indicado para mujeres embarazadas, diabéticas o que sufran de problemas coronarios.

Eso sí, se necesitan entre tres o cinco sesiones, de una hora y media de duración, para conseguir el resultado adecuado. Y también hay que tener en cuenta de que no es recomendable lavarse la cara durante 24 a 48 horas después de haberse realizado el tratamiento.

