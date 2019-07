19 jul 2019

La tendencia de la manicura minimalista sigue pisando fuerte esta temporada y no lo decimos solo nosotras, sino que las influencers nos lo han estado confirmando todos estos meses con manicuras multicolor, con la clásica manicura total white o con toda la gama de colores pastel que triunfa cada verano. De hecho, a comienzos de la temporada María Fernández-Rubíes se adelantó por este tipo de manicura en tonos lilas apuntándose al color tendencia del momento y ahora parece que el nuevo protagonista será el rosa pastel.

Un tono rosa clarito que es ideal para resaltar nuestro bronceado este verano, sobre todo por ese contraste que genera con nuestra piel morena. Estamos seguras de que esa ha sido una de las principales razones por las que Alexandra Pereira se decantó por esta manicura tan ideal para su boda con Ghassan Fallaha y ahora hay otra influencer que tampoco se ha podido resistir a este color en sus uñas: Carla Hinojosa.

Así es, la influencer no solo nos revelaba hace unos días su truco para borrar las manchas y las arrugas en tiempo récord, sino que también ha dejado claro en Instagram que es una auténtica fan incondicional de este color de manicura. De hecho, es el tono de uñas que ha protagonizado la gran mayoría de sus últimos lookazos compartidos en Instagram.

Looks súper elegantes y también casuals en los que no ha faltado este tono rosa empolvado súper sutil que además de favorecer a todos los tonos de piel (sobre todo en verano) es ideal tanto si llevas las uñas cuadradas, de gel, largas o redondas como Carla Hinojosa... Lo único que tienes que tener claro, es que este color de uñas no podrá faltar entre tus básicos beauty esta temporada y tampoco en tus looks más veraniegos.

Un color que ya ha conquistado incluso a las propias seguidoras de la influencer en Instagram:

Pero si aún no te hemos convencido también tenemos que confesarte que la mismísima Penélope Cruz se apuntaba hace unos meses en Cannes a esta nueva manicura minimalista en tono rosa.

Penélope Cruz se decantó por esta manicura en color rosa empolvado durante su paso por Cannes. pinit Gtres.

Resalta el bronceado, es elegante, combina con todos los looks, es súper natural y arrasa entre las influencers y famosas, así que a nosotras ya nos ha convencido por completo esta nueva tendencia de esmalte de uñas. Por eso ya hemos fichado un tono similar con el que copiar esa manicura que le hemos visto estas últimas semanas a Carla Hinojosa en Instagram y al resto de influencers y se trata del tono Tiramisu for Two de OPI.

Tono Tiramisu for Two de OPI, unos 9 euros. pinit OPI.

Solo te costará 9 euros en la web de la firma ¿A qué esperas para apuntarte al color de uñas de moda?

