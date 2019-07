24 jul 2019

Cuando el calor aprieta muchas veces va unido a la aparición de rozaduras en los muslos. Y, que no te engañen, estas incómodas irritaciones en la cara interna de las piernas no solo las sufren las personas con sobrepeseo, sino que también afectan a las más delgadas que no tienen el tigh gapy (el hueco que algunas personas tienen entre los muslos) y, por tanto, sus piernas también rozan entre sí.

Por suerte hablar de estas rozaduras ya no resulta tabú y la industria de la belleza ha lanzado al mercado varios productos para poder paliarlas. Los más nuevos son los sticks y sprays antifricción y las bandelettes, unas bandas de nylon que se colocan en los muslos, pero también puedes encontrar otros trucos o remedios para acabar con ellas.

Polvos de talco

Son el remedio casero por excelencia y, a pesar de que es muy eficaz, requiere volver a reaplicarlos después de haber andado algo de tiempo. Por tanto, no es muy cómodo tener que llevar los polvos en el bolso para usarlos cuando haga falta, ya que sufres el riesgo de manchar tu ropa con ellos en el momento de la reposición. Mejor aplicarlos antes de salir de casa, con la piel limpia y seca, y optar por otras opciones para cuando estés fuera.

Vaselina

Este es otro de los productos que se han usado desde hace años para prevenir las rozaduras. Eso sí, no sirve que apliques directamente la del tarrito que utilizas para hidratar tus labios, ya que el perfume que suelen incorporar puede llegar a irritar más la zona. Te tendrás que bajar a la farmacia a comprar vaselina pura, que suele venir en un tubo a modo de pomada. Podrás aplicarla todas las veces que necesites, aunque te advertimos de que su textura es un pelín pringosa.

Aloe vera

El aloe vera no solo hidrata la piel, sino que la también la calma; lo que le convierte en el ingrediente perfecto para aliviar la zona interna de los muslos una vez está irritada. Eso sí, para que este sea eficaz contra el escozor y el dolor y favorezca la cicatrización de la zona y el secado de las ampollas, es importante que sea un gel 100% puro. Además, si lo guardas en la nevera la sensación de alivio que experimentarás al aplicar el producto frío será mucho mayor.

El verano pasado la marca Megababe revolucionó el mercado beauty con su stick específico para evitar las rozaduras de los muslos. pinit instagram: @megababe

Productos antifricción

En el pasado existían cremas específicas antifricción, de venta en farmacias, pero fue el año pasado cuando el stick antirozaduras de Megababe revolucionó el mercado. Su diseño lo hace fácil de transportar y, además, es bonito, por lo que no tienes que pasar vergüenza al sacarlo del bolso. El spray de Smoova, que no solo protege los muslos, sino todas las zonas del cuerpo más propensas a sufrir rozaduras, ha sido el último de esta categoría en ver la luz.

Bandelettes

Son el último remedio antirozaduras en llegar al mercado y, lejos de parecer unas antiestéticas bandas colocadas en los muslos, su diseño cada vez es más mono –las hay incluso con encaje– para que parezcan más una liga . Las hay de varios colores, se venden por talla, dependiendo del contorno del muslo de cada una, y en su interior tienen una tira de silicona para impedir que se deslicen o se caigan mientras andas.

