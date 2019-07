31 jul 2019

Es cierto que la celulitis hay que tratarla durante todo el año y que para eliminarla no basta con que te apliques un anticelulítico un mes antes del destape. Pero, si este verano no has llegado a tiempo con la operación biquini, no te flageles y ponte las pilas a partir de septiembre. Mientras tanto, aquí tienes unos trucos, sencillos y baratos, que conseguirán disimular un poco la celulitis una vez te pongas el bikini o bañador.

Moreno de bote

¿Te has dado cuenta de que el moreno te pone guapa? Este no solo es capaz de ponerte buena cara, sino que también consigue hacerte parecer más delgada y también disimula la celulitis. En vez de colocarte el bikini o el bañador con la piel absolutamente blanca, prepara tu piel unos días antes con autobronceador y veras como te ves mejor con un poquito de color. Y, si ves que no has llegado a tiempo, coge cita para que te hagan un bronceado exprés de caña de azúcar, que te servirá para sentirte cómoda hasta que tu piel se broncee con el sol.

Brillo y más brillo

Una piel satinada es mucho más bonita que una que está seca. Además, el brillo es perfecto para disimular la celulitis ópticamente. Aplica una cantidad generosa de aceite seco sobre las zonas que quedan a la vista; mejor si tiene partículas doradas o luminosas o si incluso es de los que su fórmula contiene pigmentos que te proporcionen un tono bronceado. Y, una vez estés tomando el sol, aplícate un protector solar en aceite para no perder el efecto.

Ducha de agua fría y caliente

Aunque estés de vacaciones no debes descuidar algunos gestos de belleza diario que son fundamentales. A diario frota con un guante de crin las zonas en las que tengas celulitis mientras te duchas y termina con agua fría –mejor si pasas la manguera de la ducha desde los tobillos hasta las ingles–. Esto tonifica, reafirma la piel y activa circulación sanguínea que, con el calor puede ralentizarse y provocarte más hinchazón. Y si quieres un remedio de última hora, date una ducha calentita justo antes de bajar a la piscina o a la playa, ya que el agua caliente hace que la piel se dilate, por lo que la celulitis se disimula durante un tiempo.

Maquillaje corporal

Lo último es el maquillaje específico para cuerpo, que es más cubriente y duradero que el del rostro. Pero también puedes escoger entre otras opciones: maquillaje en spray para las piernas, hacerte tu propio maquillaje casero o usar las medias invisibles. El de spray es fácil de aplicar y crea un efecto parecido al que consiguen las medias, el casero lo puedes hacer mezclando crema corporal o aceite en seco con un poco de maquillaje oscuro o unas gotas bronceadoras y las medias invisibles (una fórmula liquida que proporciona tono y brillo) son una forma cómoda de lucir unas piernas satinadas y en las que las varices y celulitis están más que disimuladas.

No te pierdas...

- Cinco trucos para parecer más delgada en la playa

- Kim Kardashian ha lanzado una colección de maquillaje para cuerpo con la que vas a hacer contouring en piernas, culo, escote y espalda

-