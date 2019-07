31 jul 2019

Por fin ha llegado el día: ¡te vas de vacaciones! Tus ansias de pisar la playas son tales, que vas a ir a la arena nada más dejar la maleta. Sin embargo, debes de tener cuidado y para que tu impaciencia no suponga la aparición de una quemadura solar el segundo día de descanso. ¿Sabías que el 55% de los adultos y el 65% de los jóvenes ha sufrido fuertes quemaduras en más de una ocasión a lo largo de su vida, según datos de la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV)? Si este verano no quieres aumentar ese porcentaje toma las medidas adecuadas en el momento de tomar el sol y tu piel estará a salvo.

Elige el protector solar adecuado

Si no quieres optar por un SPF50 compra al menos un solar que tenga un índice de protección solar de 30. Además, es importante que proporcione una protección de alto espectro, que significa que te mantendrá a salvo de los rayos UV (los que queman en el momento), los UVA (produce fotoenvejecimiento, con la aparición de arrugas y manchas) y los IR o infrarrojos (producen estrés oxidativo en las células y un aumento de los radicales libres, que impiden que se forme nuevo colágeno).

Reaplica la protección

La industria cosmética se ha dado cuanta de que sus productos de protección solar deben tener una textura y un aroma apetecibles para que de este modo nos lo apliquemos como es debido. No solo hay que ponérselo unos 15 minutos antes de exponerse al sol, sino que hay que reaplicarlo cada dos horas o después de bañarse (a no ser que sea resistente al agua, que aguanta en remojo 40 minutos) y extenderse la cantidad óptima para cubrir cara y cuerpo adecuadamente.

Sé consciente de la hora

A pesar de las ganas que debes de tener de tomar el sol, no te pases con la exposición. Mejor si los primeros días obvias las horas más peligrosas (de 12 a 16h) y bajas a la tumbona por la mañana, hasta antes de comer, o a partir de las cinco de la tarde. Eso sí, esto no significa que esté permitido ir a la playa o a la piscina sin protección solar.

Ojo aunque esté nublado

A pesar de que haya algunas nubes o el cielo esté nublado completamente, el sol es igual de dañino. La única diferencia es que, como tú no notas que tu piel quema, te da la sensación de que los rayos no pegan, pero no es así. Es más, en días así es aconsejable extremar la precaución porque es normal que nos confiemos y, por consiguiente, nos quememos la piel más fácilmente.

Ayuda interior

Los expertos en piel aconsejan preparar el cuerpo antes de las vacaciones de verano con suplementación oral específica para el sol. Se recomienda tomarlas un mes antes de la exposición y no dejar de hacerlo durante las vacaciones ni un mes después de estas. De esta manera evitarás quemarte y, además, lucirás un moreno más bonito y uniforme. Tampoco está de más que tomes bebidas y alimentos que potencien el bronceado, como los ricos en betacaroteno (zanahoria, tomate, sandía, brócoli, papaya, pimientos, mango, melocotón…) y no te olvides de beber agua frecuentemente y de manera abundante, ya que el sol también deshidrata.

