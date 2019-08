6 ago 2019

Ya estamos disfrutando del verano y de las altas temperaturas y con ellas llega la necesidad de llevar prendas fresquitas y todos esos bañadores y bikinis que hemos estado seleccionando durante estos meses. Pero con todo esto, también llega el momento de sacar a relucir nuestras piernas en la piscina, en la playa, en la calle... Y si eres de las que esta idea le horroriza ¡tranquila! porque la influencer Sandra Majada nos ha dado la clave para que a partir de ahora la idea de presumir de piernas te encante.

¿Cómo? Pues para empezar, si eres de las que tienden a tener la piel seca, sabemos que el verano no es la mejor época para ti, sobre todo por el aire seco, el sol y la deshidratación. Así que ha llegado el momento de recurrir a un chute extra de hidratación, sobre todo para huir de las piernas secas y para presumir de ellas todo el verano.

Y Sandra Majada lo tiene muy claro, para conseguirlo solo necesitas manteca de coco: "Mi último descubrimiento beauty se trata de esta manteca de coco de The Body Shop, especialmente esta de coco porque vais a flipar de lo hidratante que es. Yo tengo un problema muy grande en las piernas porque siempre las tengo súper secas, aunque me eche crema, y con esta consigo que cuando me la aplico quede totalmente hidratada. Así que es súper recomendable", ha revelado la influencer a sus seguidores de Instagram.

La influencer Sandra Majada ha revelado a sus seguidores su nuevo gran imprescindible en el neceser. pinit Instagram.

Y lo mejor es que no solo podrás utilizarla durante el verano, sino que lo más probable es que se convierta en tu gran aliado beauty para hidratar tu piel ¡durante todo el año!

Nosotras ya la hemos fichado en la web de The Body Shop para incluirla en nuestro neceser desde este mismo momento y hemos descubierto que sus propiedades nutritivas proporcionan 48 horas de hidratación y además conseguirla ¡solo te costará 16,50 euros!

Manteca corporal nutritiva de coco, 16,50 euros. pinit The Body Shop.

¿Preparada para presumir de piernas perfectas este verano?

