En los últimos años, la marihuana ha conseguido salir del territorio hippie para asentarse en el de las tendencias cosméticas. Y el motor de esta transformación hay que buscarlo, por supuesto, en Estados Unidos. Allí, los partidarios del uso terapeútico de sus activos no psicotrópicos están consiguiendo convertir el cannabis (un ingrediente botánico más, tan beneficioso, eso sí, como el aceite de rosa mosqueta o la manteca de karité) es la estrella más cool de la belleza esta temporada. Y aunque pueda resultar curioso que la marihuana sirva para algo más que para colocarse (está prohibida en 42 de sus estados; en nuestro país se pena el tráfico pero no el autoconsumo), ¿son las cremas con cannabis solo una moda?

CBD: toma nota de estas siglas porque son la nueva palabra mágica en belleza. Proceden de la contracción de cannabidiol, componente no psicoactivo presente en el cáñamo y la marihuana, dos plantas hermanas con el mismo nombre (cannabis sativa) y una clara diferencia: la segunda entra en el mundo de las drogas psicotrópicas mientras que la primera, sin esos efectos, se usa en la industria textil. El CBD se ha puesto de moda en EE.UU. como terapia alternativa por sus propiedades relajantes y analgésicas. Pero, en su aplicación a la dermatología, lo que importa son su beneficios antiinflamatorios, avalados por estudios científicos serios que han demostrado su capacidad para dar solución a pieles reactivas, acnéicas y muy deshidratadas.

1. Hemp Crema de Manos de The Body Shop (6 €). 2. Body Lotion de Lord Jones. Mandy Moore lo usa para el dolor de pies de los tacones. No se vende en España. 3. Skin Dope de Josie Maran (38 €) no lleva CBD, solo aceite de cannabis y de argán. En Amazon. 4. Crema Suavizante para el pelo de Hemp Care (21 €). pinit d.r.

La clave científica

Que el CBD sea un cannabinoide supone que posee la capacidad de conectar de forma directa con dos neurotransmisores que juegan un papel esencial en la comunicación al cerebro de la inflamación y el dolor. Por eso se están desarrollando tratamientos con este activo para curar problemas cutáneos con proceso inflamatorio y componente autoinmune, como la dermatitis, el eczema, la psoriasis y la rosácea.

¿Lo mejor? Que además de resultar muy efectivo en este campo también lo está siendo en el del acné, porque equilibra la producción de sebo mientras calma la inflamación. Y su ingente cantidad de antioxidantes (capaces de prevenir el daño oxidativo en la piel de forma mucho más efectiva que la vitamina C) le augura un gran futuro en la prevención del envejecimiento de la piel.

1. Crema Corporal y Crema Facial con Aceite de Cannabis de Babaria (c.p.v.). 2. Cannabis Sativa Oils Herbal Concentrate de Kiehl’s (c.p.v.). A la venta en verano. pinit d.r.

Así que la belleza del cannabis va a desembarcar a lo grande en España en breve, con la llegada a Sephora de la primera firma natural y vegana formulada con lo mejor que tiene que ofrecer esta planta, la francesa Ko Haran. Su alma mater, la bretona Laure Bouguen, nos explica que no solo se centran en el CBD porque “en esta planta hay hasta un centenar de moléculas muy eficaces para mejorar la piel, de los cannabinoides a los terpenos, sin dejarnos las vitaminas y los ácidos grasos esenciales”. Su gran apuesta, el Aceite Estupefaciente, llegará en verano. Coincidirá con el lanzamiento de la mascarilla facial Hello, Calm de Origins (también en Sephora) y del Cannabis Sativa Seed Oil Herbal Concentrate para pieles con tendencia al acné de Kiehl’s.

Eso no significa que el cannabis en las cremas nos sea ajeno. Al contrario. The Body Shop, siempre adelantado a su tiempo, lleva años vendiendo una gama de Cáñamo, denominada Hemp y basada en comercio justo, cuya Crema de Manos es un best seller en España. Y los laboratorios valencianos Babaria tienen una interesantísima línea formulada con aceite de semilla de cannabis sativa que incluye crema de rostro, de cuerpo, de manos, mascarilla facial, gel de baño y desodorante.

1. Super Sérum CBD de Hora Cosmetics. Emma Roberts es fan, pero no se vende en España. 2. Mascarilla Hello, Calm de Origins (23 €). 3. Mugler Cologne Fly Away de Thierry Mugler (60 €), con acorde de cáñamo. 4. Aceite Estupefaciente de Ho Karan (24,90 €). Ambos estarán a la venta en junio en Sephora. pinit d.r.

