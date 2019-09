25 sep 2019

El verdadero secreto de una piel y rostro bonito, no es solo una buena hidratación, una buena dieta y una correcta rutina de belleza, sino que también es vital que protejamos nuestra piel del sol cada mañana, que la desmaquillemos cada noche y que además pongamos en práctica uno de los trucos favoritos de las asiáticas para una piel perfecta: aplicar una mascarilla facial a diario.





Y si lo primero que se te está pasando por la cabeza después de leer esto es que no tienes tiempo, lamentamos decirte que esa excusa ya no nos vale, porque cada vez hay más mascarillas disponibles en el mercado y para aplicar algunas de ellas, solo necesitarás menos de 5 minutos.

Y si ahora lo que estás pensando es que encontrar esa mascarilla perfecta para tu piel es misión imposible ¡te equivocas! porque nosotras ya hemos dado con ella gracias a una de las últimas recomendaciones beauty de la influencer Sara Escudero, más conocida en Instagram como Collage Vintage.

Así es, no solo nos declaramos fans de todos sus lookazos y prendas virales, como el top de crochet que comparte con Sara Carbonero o ese vestido agotado de Zara que ya tienen todas las influencers, sino que otra de las cosas que nos encanta de la it girl es que siempre tiene una piel y rostro muy cuidados. Así que por eso no hemos dejado escapar su gran aliado beauty con el que la influencer consigue olvidarse de los poros abiertos y de los puntos negros: La mascarilla facial limpiadora Hidra Life pores away pink clay mask de Dior.

Sara Escudero ha desvelado su gran imprescindible beauty a través de sus stories de Instagram. pinit Instagram.

Una mascarilla de arcilla enriquecida con minerales naturales y extracto de jojoba que purifica la piel en profundidad, minimiza el aspecto de los poros abiertos y matifica la piel. Además es capaz de eliminar todas las impurezas del rostro con mucha suavidad y todo en solo 3 minutos.

Solo tendrás que aplicarla y dejarla actuar durante esos 3 minutos (evitando el contorno de los ojos y los labios) y luego es el momento de aclararla con agua. La arcilla pasará a convertirse en una espuma delicada muy fácil de retirar.

Y lo mejor es que al estar enriquecida con minerales naturales lograrás que los poros se limpien y cierren pero sin resecar la piel (uno de los principales errores de muchos productos para tratar pieles grasas).

Mascarilla facial limpiadora Dior Hydra Life Pores Away, 47,80 EUR. pinit Dior.

¡Ya no tendrás excusas para presumir de rostro perfecto!