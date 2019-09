20 sep 2019

Los diseños de ganchillo, tanto en ropa como en complementos, han causado furor este verano. Y no solo por evocar los tonos naturales que instantáneamente relacionamos con lo artesanal y sostenible, dos valores al alza en la moda. Además, el crochet tiene que ver con la relajación de las costumbres de lo bohemio, un universo de sentido en el que no existe el estrés, la prisa ni las urgencias que quisiéramos alargar más allá de las vacaciones. De ahí que sigamos viendo prendas de ganchillo en los looks de entretiempo, preferiblemente combinadas con vaqueros. Así lo llevan Collage Vintage y Sara Carbonero y también así lo combinan los estilistas de Zara. Junto al denim queda perfecto.

El top de crochet es perfecto para lucir al sol de otoño, como hace Sara Carbonero. pinit INSTAGRAM

Una de las últimas fotos que Sara Carbonero ha publicado en su perfil de Instagram es, precisamente, un look con un top de crochet rescatado del armario de verano y vaqueros. El sol de otoño nos permite recurrir aún a estas prendas veraniegas con total tranquilidad, sobre todo si encajan tan absolutamente en nuestro estilo como en el caso de Carbonero: es, probablemente, la influencer más bohemia de la red social.

Una versión en solor del selfie con top de crochet, en el que vemos más claramente la tonalidad natural del ganchillo. pinit INSTAGRAM

Aquí vemos el top de ganchillo con más claridad: el tono crudo o crema es absolutamente imprescindible. De hecho, Collage Vintage, la otra influencer que admite recurrir al crochet en todas las estaciones, desvela que su combinación favorita del momento es el ganchillo color crudo con un accesorio rojo. La verdad es que el contraste queda fenomenal.

El top de crochet que Zara propone para el otoño lleva un ganchillo algo más grueso y manga larga. Queda perfecto con vaqueros. pinit ZARA

La idea de Zara de mantener en la tendencia de otoño un top de crochet nos encanta. Además, sugiere un ganchillo algo más grueso, con más cuerpo, y manga larga, perfecto para superponer incluso a una camiseta blanca, sin perder nada de protagonismo. Este jersey semitransparente de cuello amplio (no incluye forro interior) y color crudo, está disponible en la megatienda gallega por 39,95 euros.