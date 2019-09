30 sep 2019

En cuestión de uñas no solo cambian los colores que se llevan o la forma de aplicarlos con el comienzo de una nueva temporada, sino que la forma en la que las limamos también es clave para saber si luces unas uñas a la última o no. Si tu referente son las influencers seguro que este otoño optarás por llevarlas cortitas y de algún color claro que proporcione un aspecto muy natural, o incluso con la manicura francesa hecha; si te va más el rollo de Rosalía, está claro que optarás por las largas y algo puntiagudas, pero si quieres estar totalmente a la última las uñas con forma de pintalabios que triunfan en Instagam son tu opción ganadora.

Tal y como indica su nombre, se trata de unas uñas limadas de manera asimétrica, cuya forma recuerda a la de las barras de labios. Este nuevo estilo lo ha creado la manicurista Park Eunkyung, que trabaja en el salón coreano Unistella Nails, y cuyo éxito ya es más que notable en Instagram. Ella misma asegura que las #lipstickshapednails (así es como las ha bautizado) tienen lo mejor tanto de las uñas largas, como de las cortas; ya que tienen la apariencia de las primeras, pero son casi tan cómodas como las segundas.

La manicurosta Park Eunkyung es la creadora de las uñas con forma de pintalabios, que en Instagram se conocen como #lipstickshapednails. pinit Instagram: @nail_unistella

"Si te vas a animar con esta nueva forma debes tener en cuenta que requiere de una uña acrílica o de gel, ya que una natural no la aguantaría" advierte Carlota Martínez, encargada de Deborah Lippmann en España. Pero lo mejor es que no importa cómo sean tus dedos o manos, ya que las uñas pintalabios favorcen a a todos. Y, si prefieres optar por otra tipo, "las más cuadradas tienden a dar más amplitud y las formas que son en punta proporcionan longitud. "Si tus manos son gruesas opta por las formas en punta, que las estilizarán y alargarán, y si son alargadas, decántate por las uñas cuadradras, que harán que tus dedos no parezcan tan largos", recomienda la manicurista.