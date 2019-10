8 oct 2019

A estas alturas del otoño y unas semanas después de habernos despedido hasta el año que viene del verano, tenemos más claro que nunca que nuestra piel pide a gritos un extra de hidratación. Sobre todo después de todos esos meses en los que la hemos tenido expuesta al calor, el sol, la salitre, el cloro y la consecuente deshidratación. Un cúmulo de errores beauty que, además resecar y empeorar la calidad de nuestra piel, también pueden llegar a agregarnos más años encima si no ponemos remedio. Y podemos asegurarte que este mes de octubre es el mejor momento para recuperar todos esos buenos hábitos beauty que has dejado aparcados durante los meses de sol.





Por eso, es importante que cuentes desde ya con esos imprescindibles de belleza que te ayuden a recuperar el rostro radiante, terso e hidratado que tenías antes del verano y que comiences a ponerlos en uso. Pero si aún no has dado con ellos, te aconsejamos que no pierdas de vista la rutina de belleza que la influencer Teresa Bass ha compartido recientemente en Instagram.

Y es que si algo envidiamos de la influencer, además de sus looks, es ese rostro perfecto y radiante que siempre le vemos en todas sus publicaciones, así que no hemos dudado en recopilar esas tres claves beauty que ella misma ha contado a su legión de seguidores en stories.

Un proceso de limpieza facial que Teresa Bass asegura que hace "todas las mañanas y todas las noches, no solo para quitar las impurezas y limpiar la piel a fondo, sino también para mantenerla hidratada", ha confesado en Instagram.

¡Toma nota!

Paso 1: Gel limpiador.

Gel limpiador Vainilla Cleanse Face Wash de Bellavia, 20,92 EUR. pinit Instagram.

Para empezar, Teresa Bass recomienda usar el Vanilla Cleanse Face wash de Bellavia, un gel limpiador con el que conseguirás un rostro limpio, suave y luminoso. Además sus ingredientes naturales como el té blanco o el aceite de albaricoque y sus tensioactivos suaves de coco y azúcar garantizarán que elimines los residuos, las impurezas, regularán la secreción sebácea y reducirás los poros abiertos.

"Hay que mojar bien la piel y echar el gel, frotar y aclarar", explica la influencer.

Paso 2: Tónico facial

Vanilla Purify Face toner, 19,90 EUR. pinit Instagram.

"Una vez que tenemos la piel bien limpia, el segundo paso es aplicar el tónico, que viene muy bien para quitar impurezas y tonificar la piel", asegura Teresa Bass. Pero lo mejor, es que este tónico Vanilla Purify Face toner purifica, calma e hidrata la piel gracias a ingredientes como el ácido salicílico y el extracto de regaliz.

Para aplicarlo, solo tendrás que echar una pequeña cantidad sobre un disco de algodón y aplicarlo sobre la piel limpia y seca suavemente ¡No te olvides de la zona del cuello y del escote!

Paso 3: Crema hidratante

Vainilla Hydrate Face cream, 24,90 EUR. pinit Instagram.

Para el último paso, "solo quedaría la crema hidratante de Vainilla Hydrate Face cream que deja la piel súper suavita y lisa", confiesa a sus seguidores la influencer.

Una crema hidratante sobre la que también hemos descubierto que contiene extracto de nopal, bambú, aloe vera... Una serie de ingredientes naturales, que en conjunto ayudan a mantener la humedad óptima de la piel, además de prevenir el acné, las impurezas y protegerla piel de las bacterias y la contaminación. Te recomendamos que la apliques antes del maquillaje.

¿Preparada para presumir de rostro hidratado y perfecto como la influencer?