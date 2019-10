24 oct 2019

Compartir en google plus

A estas alturas del partido no hace falta que te repitamos de nuevo lo importante que es limpiarse la piel des rostro a diario, a pesar de que no te hayas desmaquillado, ya que durante el día se acumula sobre nuestra piel suciedad y contaminación. Si eres de las que realizan doble limpieza, ¡enhorabuena porque tu rostro lo agradecerá! Sin embargo, quizá no sepas que la temperatura del agua que utilizas en el segundo paso de este ritual es fundamental para tu piel. “Esta debe de estar a unos 30 ºC, ya que esas es la temperatura ideal para eliminar bien el maquillaje y la suciedad acumulada durante el día sin desequilibrar la piel”, asegura Raquel González, directora técnica de Perricone MD en España.

Si el agua que utilizas en el momento del desmaquillado está demasiado fría no conseguirás eliminar toda la suciedad, ya que la baja temperatura la endurecerá y hará que sea más difícil que se desprenda de la piel. Y, a pesar de que nuestras abuelas defendían que lavarse la cara con agua fría mantenía el rostro joven, “la contracción del rostro que esta provoca puede hacer que los capilares de las pieles sensibles lleguen incluso a romperse y en pieles acneicas la vasoconstricción por el cambio de temperatura produce una mayor segregación de sebo”, advierte Estefanía Nieto directora técnica de Omorovicza.

Bálsamo Limpiador Aromático con Palo de Rosa de Darphin (37 €). Moringa Cleansing Balm de Emma Hardie (59 €). Citrus Brightening Cleanser de Perricone MD (65 €). Dermopure Oil Control de Eucerin (15,40 €). pinit d.r.

Y tampoco puedes pasarte de más con los grados, ya que si el agua está muy caliente en el momento de la limpieza facial se corre el “riesgo de actuar más activamente no solo en la eliminación del maquillaje y la suciedad, sino que también se pueden eliminar aceites naturales y nutrientes que la piel necesita para una salud óptima. De este manera se puede producir deshidratación e incluso la aparición de hipersensibilidad por haber perdido la barrera protectora”, explica Elisabeth de San Gregorio, directora técnica de Medik 8.