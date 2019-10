29 oct 2019

El mundo beauty sigue siendo un reto muy atractivo para Zara. Si hace casi un año la firma de Inditex lanzó su primera colección de labiales mate, que poco a poco han ido ampliando con más colores y acabados, ahora ha vuelto a revolucionar a las beauty junkies con cuatro perfumes más que se unen a su clásica línea de fragancias.

La 'Improbable Series' está pensada para cada personalidad y por primera vez han apostado por la belleza sostenible con frascos rellenables.

Un sistema ideado con dos tamaños, uno de 30 ml (7,95 euros) y otro de 120 ml (15,95 euros) en formato transparente que sirve para rellenar el más pequeño. Así, podrás llevar tu perfume en formato bolso allá donde vayas.

Así, una vez conocidos los trucos para elegir bien el perfume (como probarlo siempre siempre en la propia piel), es hora de conocer a qué huele cada uno. 'Sense of glam' es una fragancia femenina, sexy y envolvente. Su olor floral está construído a partir de notas de lichi, rosa y vainilla.

'Kotton Kiss' es dulce y delicada e incluye notas de pera, semillas de ambrette e iris. Para las amantes del olor fresco y limpio, 'Some where no where', o déjate llevar por la 004 'Me & my selfie' y su toque de almendra, magnolia y haba tonka.