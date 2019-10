8 oct 2019

El otoño pide un cambio de fragancia y esta temporada viene cargada de novedades como 'Promise', el nuevo perfume low cost número 25 que ha lanzado Jennifer López (en 2002 presentó el primero).





Así que, una vez que hayas elegido cuál es el olor que mejor combina con tu personalidad con estos pequeños trucos (como probarlo siempre sobre la piel o esperar unas horas a ver cómo evoluciona y cuáles son las notas que perduran) es hora de hacer el cambio de estación. Y el nuevo perfume de María Pedraza es perfecto para ello.

La actriz de 'Élite' apuesta por un diseño original y atrevido con el Yes I Am Pink First de Cacharel, un perfume en forma de labial solo para espíritus libres como el de María Pedraza, que nos ha conquistado con su último cambio de look más radical.

Y sí sabemos que sobre gustos no hay nada escrito, pero su olor fresco y floral es perfecto para resaltar la feminidad esta temporada. Ficha sus notas chispeantes de frambuesa rosa y pera, su corazón floral formado por al azahar y la flor de jengibre y su fondo compuesto por el sándalo rosa y el cardamomo.

Podrás conseguirlo en Douglas por 32,95 euros (30ml). También disponible en diferentes tamaños.