11 oct 2019

Si te apasionan los perfumes, seguro que sabes qué significa Grasse en el mundo de los aromas. Esta pequeña localidad de la Costa Azul francesa a solo 14 kilómetros de Cannes es, desde el siglo XVIII, la cuna de las esencias aromáticas que los perfumistas mezclan para lograr sus delicias olfativas. Situada en una colina a 750 metros de altitud, su especial microclima, con temperaturas cálidas y la humedad del Mediterráneo cercano, la convierte en una tierra ideal para el cultivo de las más delicadas flores: rosa, jazmín, clavel, nardo, violeta, flor de azahar... A este idílico valle teñido del color de mil pétalos ha viajado Carla Hinojosa, dispuesta a conocer los secretos de Joy, el único perfume que Dior ha lanzado en este siglo XXI.

En Grasse, Carla Hinojosa se paseó por los impresionantes campos de jazmines que François Demachy, creador de Dior, utilizó en la fórmula de Joy. pinit DIOR

Un dato para hacernos a la idea de la trascendencia de Grasse: de los 100 perfumistas que trabajan en todo el mundo, 40 trabajan allí. "Me parece un mundo fascinante", nos comentó Carla Hinojosa. "Me ha impresionado mucho poder conocer de primera mano todo el equipo que hay detrás de la elaboración de un perfume". No es extraño que Dior haya elegido este lugar para crear Joy, una fragancia que este año lleva con intensidad renovada (y multiplicada) en sus notas de rosa, jazmín, vainilla, sándalo.... "La verdad es que para el día prefiero aromas frescos y ligeros, pero para la noche opto por los mas sexys, que dejen buen recuerdo", confesó la influencer a propósito de las dos versiones de Joy, una más luminosa para el día y otra más intensa para la noche.

Además de la rosa de Grasse, presente en la fórmula de Joy, esta localidad francesa es famosa por la intensa fragancia de sus jazmines. pinit DIOR

No pudimos resistir la tentación de preguntarle a Carla acerca de su relación íntima con los perfumes: cuándo y dónde suele aplicárselos. Aquí no hubo muchas sorpresas. "Siempre después de darme un baño y antes de salir de casa. Suelo aplicarme el perfume detrás de las orejas, en las muñecas y también en la ropa que llevo puesta, después de darme un baño y antes de salir de casa. Además, en invierno, nunca me olvido de poner mi perfume en la bufanda o foulard que voy a llevar durante el día", desveló. François Demachy, perfumista creador de Dior, quiso hacer una importante precisión: aconseja brumizar las fragancias sobre fibras naturales como el algodón o la seda y evitar perfumar la ropa de tejidos sintéticos, pues estos desvirtúan el aroma.

En el laboratorio, Carla Hinojosa disfruta del impresionante archivo de aromas de los expertos perfumistas de Dior. pinit DIOR

Otra cuestión que nos interesaba bastante contrastar con Carla Hinojosa: cómo alargar el efecto del perfume. La influencer tiene, por supuesto, su truco. "Procuro aplicarme primero una crema hidratante y luego el perfume. Y si puede ser una crema corporal con el mismo aroma que el perfume, mejor". François Demachy nos confirmó la percepción casi intuitiva de que la crema hidratante intensifica los aromas. El experto de Dior explicó que los perfumes "se desarrollan mejor en todas sus facetas sobre un cuerpo graso".

Joy Intense, la versión de Joy que Dior lanza este año para perfumar la noche. pinit DIOR

Carla es una buena conocedora de las fragancias que nos ofrece la perfumería moderna, porque no es demasiado fiel a ninguna en concreto. "Cambio bastante porque me gusta descubrir nuevas fragancias y tengo una fragancia que asocio a cada etapa de mi vida". De hecho, como nos recordó Demachy, el olfato es el más primario de los sentidos y está "directamente conectado al cerebro y al centro de los recuerdos y de las emociones, por lo que es normal que asociemos ciertos olores a ciertos recuerdos, vivencias o emociones".

Joy, de Dior, en versión fresca y luminosa para el día. pinit DIOR

Uno de los perfumes que ha dejado huella en Carla Hinojosa es J'adore, también de Dior. "Una amiga me lo regaló para mi cumpleaños cuando estaba en la universidad y tengo muy buenos recuerdos de aquella etapa de mi vida. Cada vez que lo huelo, recuerdo muchos momentos que no tengo presentes en mi día a día". Este buen recuerdo hace que esté especialmente receptiva a recibir perfumes como regalo. or eso, está abierta a la sorpresa de recibir perfumes de regalo. "¡Me encanta que me sorprendan! Además, dependiendo del perfume que me regalan, puedo llegar a saber lo que esa persona piensa de mí". Qué chica más lista, ¿verdad?