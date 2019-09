5 sep 2019

Tener las uñas débiles o quebradizas es algo más común de lo que te imaginas y que muchas veces puede ser indicador de una alimentación escasa en hierro, calcio, vitamina A y B, malos hábitos, genética, un hongo o incluso algún producto demasiado agresivo que uses en tu manicura... Así que te recomendamos que si tu lo sufres y aún no lo has consultado a tu médico o dermatólogo empieces haciéndolo.

Pero lo cierto, es que muchas veces estos problemas pueden venir provocados porque no dejamos que nuestras uñas descansen entre manicura y manicura y esto acaba teniendo consecuencias cada vez más notables. Así que si eres de las que no te ves llevando tus uñas sin ningún tipo de esmalte o color, te recomendamos que recurras a un remedio que hemos encontrado perfecto para ti. O mejor dicho, que la influencer Mónica Sors nos ha desvelado a través de Instagram.

Nos referimos a una BB Cream para las uñas que la instagramer asegura que utiliza para llevarlas al natural pero maquilladas: "Esas tardes por Menorca... cara y pelo al natural y con mis uñas también al natural pero maquilladas con lo nuevo de Orly. Su BB Cream para las uñas, hidrata, blanquea y fortalece con vitamina C y microcristales. Además ha sido galardonada con los premios Victoria de la Belleza", ha revelado a sus seguidores en la red social.

Así es, no solo las BB Creams nos ayudan a tener el rostro perfecto, sino que también podemos incorporarlas a nuestra manicura y conseguir de esta manera blanquear nuestras uñas con un toque de color, con el que también podrás apuntarte a la manicura natural que ya te avisamos que esta temporada está arrasando entre las influencers.





Y lo mejor es que en la web de Orly hemos descubierto que esta maravillosa BB Cream, no solo te ayudará a volver a fortalecer tus uñas, a iluminarlas e hidratarlas, sino que también las protegerá de los rayos UV. ¡Lo tiene todo!

Si ya estás pensando en incorporarla ya a tu neceser de belleza como nosotras, te informamos de que podrás encontrar esta Orly BB Creme - Makeup + Treatment for Nails en Amazon y por solo 16,54 euros.

¿Preparada para presumir de uñas recuperadas y naturales este otoño?