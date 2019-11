18 nov 2019

Pintarte las uñas es uno de esos momentos beauty semanales que no perdonas, sea la época del año que sea. Y aunque tus impecables looks de uñas son la envidia de tus amigas y compañeras de trabajo, tus manos agradecerían no tener que vérselas cada semana con la acetona. Ese líquido de olor penetrante obtenido a partir de los gases del petróleo que disuelve los esmaltes, pero que también afecta a tus cutículas, tus uñas y la piel de tus manos.

Si tus dedos sufren exceso de sequedad, tienes la piel de las yemas tirante o sientes que tus uñas están demasiado secas, deberías pasarte a los quitaesmaltes naturales. Productos sin acetona que, además de no ser inflamables, no tienen contraindicaciones para nuestra piel. Porque sí, ese quitaesmalte de toda la vida no tiene precisamente la composición que mejor le va a tus manos.

Tus manos te agradecerán el cambio a un quitaesmaltes natural. pinit Unsplash

Los quitaesmaltes sin acetona son productos hechos con una fórmula suave y respetuosa con nuestra piel, que tal vez no eliminen el esmalte de uñas tan rápido como los compuestos de acetona, pero que hidratan y cuidan nuestras manos en cada uso.

Enriquecidos con vitaminas, y creados a partir de ingredientes naturales como la soja y aromas como la lavanda, los quitaesmaltes naturales son también un producto perfecto para nutrir nuestras uñas y cuidar nuestras manos. Un gesto tan importante como escoger bien nuestro próximo esmalte o cuidar el diseño de nuestra manicura, que no siempre tenemos en cuenta a la hora de pintar nuestras uñas.

En webs como Amazon y en algunas cadenas de tiendas de cosmética y perfumería ya es posible encontrar este tipo de productos naturales, de la mano de marcas míticas como la francesa Mavala o firmas nuevas en las que lo que prima son los ingredientes naturales y los aromas fresco que además cuiden y protejan nuestras uñas.

Una opción excelente para aquellas que, además de lucir looks de uñas impecables, se preocupan por cuidar el medio ambiente y su piel a través de ingredientes naturales. Y tú, ¿vas a apostar también por los productos respetuosos con tu piel y con la naturaleza?