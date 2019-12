4 dic 2019

Al igual que os recomendamos sin parar los mejores diseños de uñas para estas Navidades, también nos vemos en la obligación de mostrar un producto que facilite el engorroso proceso de retirar esos esmaltes cargados de color y purpurina.

Y no se trata de un quitaesmalte al uso, si no del peel off nails, una base que quita cualquier manicura como si fuese una pegatina en menos de cinco minutos. Si ya te suena el nombre es porque funciona exactamente igual que las mascarillas peel off, esas que cuando se aplican son de textura cremosa pero que cuando retiras se han convertido en una fina capa elástica que simula una segunda piel.

¿Cómo se utiliza en las uñas? Este producto funciona como una prebase, es decir, se aplica antes de cualquier esmaltado para que haga su efecto.

Está pensado para las manicuras más recargadas, pero también se puede usar en las básicas. ¡Y voilà! Ya no tendrás que tener a mano los clásicos disolventes con acetona que en ocasiones resultan agresivos para la piel y la cutícula. Tan solo deberás levantar una esquinita de la pintura y se despegará con total facilidad sin dañar la uña natural.

¿Dónde conseguirla? Ficha la base Peel Off Nail Care de Douglas por 6,95 euros. Cuidará de tus manos y podrás hacerte la manicura sin pensar en el después.