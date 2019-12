16 dic 2019

Lo entendemos, la Navidad no es precisamente la mejor época para dar un respiro a tus uñas. Pero no deberías posponer mucho más los cuidados que tus sufridas uñas están pidiendo a gritos. Y no, no estamos hablando de tratamientos carísimos que sumar a una manicura impecable, si no de consejos de expertos que pueden ayudarte a que tus uñas tengan un aspecto más saludable y crezcan fuertes.

La primera recomendación de los que saben de manicura es que evites, por todos los medios, la manicura de gel. La eliminación de las capas superiores de las uñas daña su placa y su esmalte. Y a largo plazo el “adelgazamiento” de las uñas provoca irregularidades y problemas en los patrones de crecimiento.

pinit Unsplash

Si, a pesar de estas advertencias, el mal ya está hecho y te has decantado por el gel, cuando te lo vayan a quitar pide que envuelva tus manos en toallas calientes, mientras tus uñas están envueltas en algodón con acetona. El calor ayudará a acelerar el proceso y tus uñas sufrirán menos a la hora de extraer el gel.

Tanto si recurres a este tipo de uñas como si te decantas por las acrílicas es importante que recurras a un especialista, porque su eliminación debe ser cuidadosa y profunda. En ocasiones recuperar unas uñas acrílicas puede llevar hasta un par de horas, y obviamente es más rápido su nuestras manos las tratan otras manos.

pinit Unsplash

Una vez hemos devuelto nuestras uñas a su estado natural, la clave está en hidratarlas. El uso prolongado de gel o acrílicos las hace más secas y quebradizas, y es importante fortalecerlas. Para ayudarnos a ello existen aceites para cutículas, que es donde comienza el crecimiento de una uña nueva y saludable. Los especialistas también recomiendan el aceite de jojoba, y con tres aplicaciones diarias durante cinco días se obtienen resultados espectaculares.

Este tratamiento se puede llevar a cabo durante un descanso entre looks de uñas, otro de los consejos de los manicuristas más experimentados. Y si no podemos soportar ver nuestras uñas desnudas, es recomendable utilizar un fortalecedor de uñas, o un color que lo contenga, como capa base.

pinit Unsplash

Por último, y a pesar del encanto de llevarlas largas, otra de las recomendaciones de los expertos es mantener las uñas cortas, para que crezcan fuertes. Si además nos animamos a recurrir a suplementos de colágeno para que sean más resistentes estaremos ayudando a nuestras manos a lucir unas uñas que además de perfectas, están cuidadas.