27 dic 2019

La tendencia en manicuras, diseños y colores de uñas se ha acelerado considerablemente en este final de año, prueba de que las clientas vip demandan a los 'nails artists' acabados cada vez más novedosos y espectaculares, con efectos que asombren tanto como sus looks de fiesta. A nosotras, la verdad, muchas de estas tendencias nos quedan muy lejanas, pues son poco prácticas para nuestra realidad, mucho más terrenal. No es el caso de esta tendencia que nos ha avanzado Khloé Kardashian, perfectamente asumible en estilos de vida que no sean los de las ricas y famosas californianas. Se llama velvet chrome o cromado de terciopelo y nos convence muchísimo de cara a Nochevieja.

La impactante manicura de Khloé Kardashian con el acabado velvet chrome o cromado de terciopelo que está en tendencia. pinit INSTAGRAM

La idea de este fantástico efecto cromado es de Chaun Legend, manicurista de Los Ángeles y favorito de todo el clan Kardashian-Jenner. Y aunque está claro que cualquier acabado queda espectacular en las larguísimas uñas que llevan tanto Khloé como Kylie, las dos hermanas que más recurre a sus servicios, tenemos la impresión que este cromado puede favorecer también longitudes más sensatas. Ojalá muy pronto alguna marca de esmalte se decida a conseguir este mate metalizado.





Una versión en morado del mismo acabado de manicura velvet chrome o cromado de terciopelo. pinit INSTAGRAM

Para conseguir este color de uñas, lo más probable es que Chaun Legend haya utilizado alguna de esas dos estrategias: ha aplicado una capa de esmalte mate sobre un granate o burdeos con su brillo habitual o ha aplicado polvos metálicos que neutralizan el efecto iridiscente que tienen normalmente los esmaltes. Para intentarlo en casa, podemos experimentar con esmaltes mate y polvos de efecto espejo. No quedará exactamente igual, pero el resultado puede ser interesante.