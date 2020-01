13 ene 2020

Al igual que las rebajas y la llegada de enero son el momento perfecto para hacer un buen cambio de armario con las últimas tendencias, también es el momento perfecto para completar nuestro neceser básico sin dejar temblando nuestra tarjeta de crédito (al menos no demasiado). Así que si lo que estás es pensando en hacer ese cambio de neceser tan necesario y en presumir de rostro perfecto este invierno, te recomendamos que tengas en cuenta la última lista de imprescindibles beauty que la influencer Alexandra Pereira ha compartido con sus seguidores.

Y es que si hay algo de lo que siempre se preocupa la influencer, además de que sus looks sean los más inspiradores, es del cuidado de la piel. Algo que ella misma nos demuestra en sus redes sociales con constantes rutinas y tratamientos de belleza y de hecho, también hemos sido testigos del gran cambio que ha experimentado la piel de la influencer en los últimos años. Por eso no se nos ocurre nadie mejor que ella para que inspire nuestra nueva lista de imprescindibles beauty que no podrán faltar este 2020 en nuestro neceser, al menos ella asegura en su última entrada en el blog que no van a faltar en el suyo. ¡Toma nota!

1. Mascarilla hidratante facial Goddess Skin Clay Mask:

Mascarilla hidratante facial Goddess Skin Clay Mask para piel radiante (48 euros). pinit

Alexandra Pereira asegura que este se ha convertido en el principal básico de sus maquillajes diarios. Una mascarilla que "hace que la piel esté más tirante, suave y que minimiza los poros abiertos".

Pero además en la página web de Charlotte Tilbury hemos descubierto que su fórmula de arcilla blanca española y aceite de almendras dulces hidrata al máximo la piel, a la vez que la ilumina desde el primer uso.

La influencer ha revelado que la utiliza "una o dos veces por semana" y siempre que necesite llevar "algún maquillaje más elaborado".

2. Complejo de reparación nocturna avanzada de Estée Lauder:

Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex (65 euros). pinit

La influencer también ha revelado que si tuviera que quedarse con uno de sus productos elegiría "Advanced Night Repair - Eye Supercharged Complex". Una crema para día y para noche que actúa sobre el contorno de ojos y que Alexandra Pereira se aplica todas las noches antes de dormir. ¿La razón? Ayuda a reparar y reducir los signos clave del envejecimiento en el contorno de ojos, los rayos UV, la contaminación y la luz azul. Además ilumina e hidrata gracias al ácido hialurónico y previene el daño de los radicales libres. ¡Lo tiene todo!

3. Hydrating Face Mist de Dr. Barbara Sturn:

Hydrating Face Mist (85 euros). pinit

Alexandra Pereira ha asegurado que esta bruma hidratante firmada por la doctora Barbara Sturn se va con ella a todas partes: "No solo la utilizo durante mi rutina facial de mañana y noche sino que también me lo re aplico a lo largo del día y especialmente en climas muy fríos donde siento que mi piel se deshidrata con mayor facilidad", ha confesado.

Y no nos extraña porque en la web hemos encontrado que aporta un aumento de la frescura y del brillo natural en la piel de forma instantánea, gracias a que proporciona una de las mejores formas de suero hialurónico. Además protege y sana profundamente la piel de los radicales libres y las irritaciones, combatiendo en envejecimiento de la piel y el daño ambiental prematuro.

4. Desmaquillante Sublimage L'huile en Gel:

Sublimage L'huile en Gel de Desmaquilage (100 euros). pinit

La influencer también ha asegurado que este desmaquillante en aceite cero graso de Chanel obra maravillas con su piel. Y es que, además de ser muy respetuoso incluso con las pieles sensibles, este gel ofrece un desmaquillado perfecto gracias a su textura cremosa que se transforma con el calor en aceite delicado y que en contacto con el agua se convierte en una leche limpiadora de una fineza increíble.

5. Suero de Rehidratación Líquida HYDR8 B5:

Suero de Rehidratación Líquida Hydrb B5 (60 euros). pinit

Este es uno de sus imprescindibles beauty claves, de hecho la influencer ya lo ha compartido en anteriores rutinas de belleza y es que se trata de un potentísimo sérum salvavidas anti granitos.





Este sérum acuoso y libre de aceites, también proporciona una hidratación intensa y de larga duración, dejando la piel suave y visiblemente más joven. Además está formulado con ácido hialurónico perfecto para hidratar la piel y vitamina B5 que evita la pérdida de agua transepidérmica.

¿A qué esperas para convertirlos en tus nuevos imprescindibles y presumir de rostro joven y radiante?