4 feb 2020

De vez en cuando una técnica no invasiva revoluciona el sector de la medicina estética. La última en hacerlo ha sido Ultherapy, un protocolo que viene avalado por las celebrities de turno y que promete estirar la piel sin efectos secundarios. A su favor diremos que cuenta con el visto bueno de la agencia americana de medicamento (FDA), lo que siempre es una garantía.

Y no solo eso, en realidad casi todo son ventajas, así que no es de extrañar que las famosas –Jennifer Anniston o Kim Kardashian son dos de sus prescriptoras– se hayan hecho fans de este sistema. Para empezar, solo se precisa una sesión al año y de esta manera se consigue tensar la piel del rostro y del cuello durante 12 meses. Pero lo mejor de todo es que el resultado es supernatural, no modifica la expresión ni crea ese antiestético efecto de llevar rellenos. Y por si esto fuera poco, no necesita tiempo de recuperación.

Pero ¿en qué consiste esta maravilla de la tecnología? Se trata de un método que funciona con energía ultrasónica microfocalizada que incide en las capas más profundas de la piel, provocando la elevación de la temperatura de esos tejidos hasta los 70ºC y la neocolagénesis, es decir, la producción de colágeno nuevo. Pero todo esto ocurre por dentro, a 4,5 mm de profundidad, así que no verás ningún efecto en forma de rojeces ni erupciones. La sesión para el rostro dura alrededor de 90 minutos y, no temas, se va controlando a través de un ecógrafo, de tal manera que el especialista se asegura que hace los disparos con la máquina en los sitios precisos.

Eugenia silva es otra de las famosas que adora Ultherapy. Ella se realiza el tratamiento en pinit

En cuanto dejas el centro médico estético y pisas tu casa ya empiezas a ver cierto cambio, aunque no es hasta los dos o tres meses cuando percibirás la elevación de pómulos y cejas, la remodelación del óvalo facial, la tonificación del escote y, sobre todo, la tonificación de la piel de la papada y del cuello, donde funciona muy bien este seistema.

Te estarás preguntando dónde está el truco de esta técnica de lifting no invasiva y con tantos beneficios, que viene a costar una media de 2.000 euros. Nos gustaría decir que todo es bueno, pero no, el precio es uno de los hándicaps y el otro pequeño inconveniente es que no es un método justamente indoloro. Para solventar ese problema se aplica una crema anestésica antes de comenzar y se deja que actúe durante 15 minutos. La siguiente semana al tratamiento se suele notar también la cara un poco dolorida.

¿La última buena buena noticia? Este tratamiento, aunque aún no está tan generalizado, ya se puede usar también para tratar la flacidez de brazos y muslos. Eso sí, vas a necesitar una buena chequera todos los años.