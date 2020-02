6 feb 2020

¿Aún no has oído hablar de la niacinamida? Este ingrediente, también llamado vitamina B3, es uno de esos imprescindibles beauty que mantienen a raya las imperfecciones más molestas e insistentes del rostro como el acné o las rojeces. Y en Amazon hemos dado con uno d elos mejores cosmético para iniciarse con este activo. Apunta: The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1%. ¿Los motivos?

Primero porque se trata de un sérum, un producto de belleza que debería estar incluido en cualquier rutina diaria, y que a diferencia de otros cuidados para la cara como los exfoliantes, es muy fácil y rápido de usar.

Segundo porque a diferencia de otros ingredientes como el ácido glicólico, la niacinamida es muy tolerante con todos los tipos de pieles. No resulta tan agresiva, de hecho se puede aplicar todos los días antes de la crema hidratante y se recomienda hacerlo hasta en dos ocasiones, por la mañana y por la noche.

Tercero porque te van a sorprender todos sus beneficios. ¿Qué necesita tu piel? Reduce visiblemente el acné gracias a sus propiedades antiinflamatorias y seborreguladoras, calma las rojeces y la irritación, difumina progresivamente las manchas y las arrugas, mejora la apariencia de los poros abiertos...

Cuarto porque solo cuesta 5,90 euros y es uno de los mejor valorados de Amazon. Contraindicaciones: no combinar con otros productos que contengan vitamina C. Indicaciones: disfrutar de la nueva vida que le vas a dar a tu piel.