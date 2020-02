18 feb 2020

Compartir en google plus

Es el mantra que repiten todos los profesionales del maquillaje: para que el acabado final sea realmente espectacular, la piel tiene que estar limpia y libre de impurezas. No solo superficialmente, sino en profundidad. Por eso, antes de los eventos importantes, las especialistas en belleza recomiendan una limpieza de cutis que prepare el rostro para los productos de hidratación o tratamiento y el make up. Desafortunadamente, no siempre tenemos tiempo o presupuesto para acceder a este tipo de servicios, de ahí la utilidad de este truco, un hallazgo de la influencer californiana Sukhi Mann. Le estamos eternamente agradecidas por haber contado en Instagram cómo limpia y cierra los poros. Vamos con el paso a paso.

El primer paso es trascendental: aplicar calor con una toalla húmeda. pinit

El primer paso en esta rutina casera también es inexcusable en las camillas de las profesionales: aplicar calor para abrir los poros. La manera más práctica y barata de hacerlo pasa por calentar una toalla con agua caliente y, tras procurar que no esté ardiendo, aplicarla sobre la nariz, la zona más problemática, presionando ligeramente. Solo tienes que dejarla cinco minutos, justo lo que tarda en enfriarse.





VER 7 FOTOS Siete productos para eliminar los puntos negros en tiempo récord

Puedes proceder a la limpieza de la nariz con hilo dental o con un arco. pinit

Inmediatamente después de retirar la toalla (no dejes que la piel vuelva a enfriarse), llega el paso definitivo: la limpieza propiamente dicha. Para ello has de utilizar hilo dental, ya sea en la versión más popular o colocado en un arco como el que usa Sukhi Mann. Desliza el hilo de arriba abajo, presionando para extraer el contenido (grasa, suciedad) de los poros. No te preocupes si la piel se enrojece: enseguida volverá a su color habitual.

Sukhi Mann termina cerrándose los poros con un producto que te sorprenderá. pinit

El último paso es definitivo, pues es el que cierra los poros ahora que están limpios. Solo tienes que aplicar con un algodón tu tónico de cabecera (astringente si tu piel es grasa), aunque mejor si está frío porque la baja temperatura contrarresta las rojeces. La verdad es que Sukhi Mann no termina con un tónico sino con una opción mucho más arriesgada que no sabemos si resultará: un enjuague bucal. Nosotras preferimos el tónico, pero si alguna quiera probar su opción y contarnos sin funciona...