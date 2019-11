11 nov 2019

Compartir en google plus

Los poros abiertos son el resultado de la acumulación de sebo o grasa en los poros y muchas veces vienen unidos a ese temido acné. Digamos que ambos pueden acabar por convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para cualquiera y más cuando, aún a pesar de llevar a cabo un ritual diario de limpieza, estos siguen sin desaparecer.





VER 8 FOTOS Acné: los nuevos productos para combatirlo

Lo primero que te recomendamos es que si este es tu caso, elimines de tu cabeza la idea de apretarlos con las uñas porque esto puede provocar un efecto rebote y estimular la proliferación de bacterias y acné por la piel. En esta fase, no vale solo con seguir una rutina de limpieza diaria por la mañana y por la noche, sino que es súper importante que además cuentes con los productos adecuados para ello. Así que, además de exfoliar previamente y limpiar, es súper importante que cuentes con un gel limpiador que se adapte a las necesidades de tu piel y que te ayude a combatir esos poros dilatados.

Pero si aún no has dado con él ¡tranquila! porque la influencer Marta Riumbau acaba de incorporar uno de esos imprescindibles de neceser que se va a convertir en tu nuevo favorito: "Es un gel limpiador que yo también lo uso como desmaquillante porque limpia en profundidad la piel y no crea jabón. Elimina residuos e impurezas, regula la grasa y los poros a través de unos principios vegetales que son parecidos a los del jabón, pero sin dejar la piel irritada. Con dos pulsaciones es suficiente y ahora solo tendríamos que masajear. El olor es genial y la piel se queda súper limpia e hidratada", ha asegurado la influencer en sus recientes stories de Instagram.

Marta Riumbau ha mostrado este gel limpiador como una de sus nuevas incorporaciones a su rutina de limpieza facial. pinit Instagram.

Así que si tu también estás pensando en actuar de forma eficaz contra los poros abiertos como ha hecho Marta Riumbau, te encantará saber que se trata del gel limpiador Rose Quartz Facial Cleanser de Freshly Cosmetics. Un gel que ya ha conquistado a más influencers, entre ellas a Laura Escanes y que además podrás encontrar rebajado en la web de la marca por solo 13,50 euros.

También cuenta con ingredientes naturales como la flor de loto, aceite de almendras, aceite de chía virgen y ácido hialurónico vegano que aporta a la piel limpieza, luminosidad y vitalidad.

Gel limpiador Rose Quartz Facial Cleanser, 13,50 euros. pinit Freshly Cosmetics.

Te recomendamos que lo apliques por la mañana y por la noche para limpiar bien tu rostro antes de ir a dormir y que después no te olvides de aplicar tu sérum y crema hidratante para conseguir un rostro perfecto este otoño. ¿A qué esperas para incorporarlo a tu neceser?