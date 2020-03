11 mar 2020

Aunque todavía no superamos marzo, el estado de ánimo general es ya totalmente primaveral, sobre todo porque estamos deseando lucir las nuevas tendencias que ya podemos ver en Instagram. Una buena manera de disfrutar con anticipación es ir recopilando imágenes con la inspiración que nos conquista desde ya, por ejemplo esta manicura espectacular que luce María Fernández-Rubíes. Nos encaja totalmente porque toma como base nuestro diseño de uñas favorito y, probablemente, el que favorece a todos los tipos de uñas y de manos: la manicura francesa.

Importante: el espíritu de este diseño de uñas conecta perfectamente con la tendencia de primavera o de verano, así que puedes recurrir a él en cuanto recluyas el abrigo y la gabardina en el fondo de armario. Además, podrás clonarlo fácilmente en casa, pues no requiere una técnica sofisticada ni demasiadas florituras. Si ya te sale a la perfección la manicura francesa, no deberías tener ningún problema en lograr un acabado perfecto con esta versión popularizada por María fernández-Rubíes.





Los pasos no pueden ser más fáciles. Una vez tengas la capa base resuelta, con el tono rosado o beis que uses más a menudo, solo tienes que concentrarte en que los bordes de las uñas queden impecables con los esmaltes neón que hayas elegido. La combinación que lleva María Fernández-Rubíes, con rosa, amarillo, verde, lila y azul, es ideal, pero puedes limitarte a dos o tres colores y la manicura queda igual de bien. Un consejo si no tienes mucha práctica con el delineado: puedes recurrir a bandas adhesivas para que las líneas queden perfectas.