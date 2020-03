17 mar 2020

En plena crisis frente al coronavirus, en algunos supermercados el jabón para lavarse las manos es un bien escaso o, directamente, no hay existencias. Si, siguiendo las indicaciones de una compra responsable, no has hecho acopio y ahora cuando vas a por él ya no queda, no te preocupes, el gel de ducha hace la misma labor y, además, te va a salir más barato y te va a durar más.

Como apunta el dermatólogo Raúl de Lucas Laguna, miembro de Top Doctors, “es solo una cuestión de marketing, ambos sirven para limpiarse las manos”. Algo que refrenda Antonio Ortega, dermatólogo de Clínica Menorca: “Los geles de baño sirven igualmente para higienizar las manos y evitar una posible infección”.

Ana Fernández Tresguerres, dermatóloga de The Beauty Concept, comparte este opinión y apostilla lo siguiente: “El agua con jabón es una medida eficaz porque el virus está envuelto en una doble capa de grasa, y el jabón, al disolverla, rompe la cápsula que protege al virus y este queda inactivo. Como los geles de baño también llevan jabón, pues son exactamente igual de eficaces que los jabones de manos”, puntualiza.

Así que si te estás en la tesitura de que no hay jabón de manos en el súper, compra gel de ducha de un litro o de litro y medio o acércate a la farmacia. Luego, lo aconsejable, es que lo viertas en un envase más pequeño; vamos, que rellenes el bote de jabón de manos que se te haya terminado. Y no solo por una cuestión práctica y para que no derroches ni una gota, sino para evitar el contagio con otras personas que estén haciendo uso del mismo producto.

El experto de Clínica Menorca apunta, además, una importante cuestión a la hora de extraer el producto: “Es recomendable que el envase tenga dosificador y que se utilice el codo para presionarlo y evitar así la propagación del virus a través del contacto con las manos”.

En el caso de que, a partir de ahora, vayas a comprar un gel de baño para lavarte las manos, Ortega recomienda que, si es posible, optes por aquellos que incluyen activos dermoprotectores: “Si los geles no son dermoprotectores tampoco hay problema, porque lo importante es que sirven para su principal función, que es lavar las manos. Pero, en ese caso, recomiendo aplicar de vez en cuando una crema de manos para recuperar la barrera natural de la piel, que se va dañando cuando los lavados son tan frecuentes”.

Fernández Tresguerres concluye: “No solo es importante usar jabón, sino también seguir el protocolo adecuado. Las manos deben lavarse durante un mínimo de 20 segundos con agua templada, frotarlas durante ese tiempo y después secarlas bien antes de aplicarse una crema hidratante para evitar eczemas y dermatitis”.