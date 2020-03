18 mar 2020

Nos obsesionan las piernas en todas las tallas, aunque es cierto que la creciente apertura a una diversidad de cuerpos hace que nos fijemos especialmente en los volúmenes generosos y potentes, siluetas como las de Beyoncé o Rihanna que, hasta no hace mucho, no suscitaban demasiada admiración en las instancias de la tendencia. Por suerte, hoy las piernas son protagonistas en todos sus tamaños y formas, aunque seguimos empeñadas en que luzcan la máxima definición y tonificación. En este negociado, nuestra inspiración favorita es Alba Díaz, y no solo porque de un tiempo a esta parte nos motive muchísimo a la hora de no faltar a nuestro entrenamiento. Alba nos ha desvelado un tratamiento clave para unas piernas impecables y estamos deseando probarlo.

La espectactacular silueta de Alba Díaz, el pasado verano. pinit

A muchas, el tratamiento que recomienda Alba Díaz nos va a sonar familiar. Y es por una buena razón: se trata de un tipo de masaje potente y energético que lleva toda la vida en la agenda básica de las fans de la belleza. Aunque, claro, hoy disfrutamos de técnicas y productos de última generación. Se trata del masaje linfático, que depura, elimina líquidos, reactiva la circulación y remodela los volúmenes. Se requiere cierta constancia en las sesiones y ayudar el proceso con una alimentación adecuada y entrenamiento. El resultado conjunto es espectacular.





Un momento del tratamiento de Alba Díaz con Talita Avila. pinit

Puede que te resulte familiar la experta que Alba Díaz recomienda para realizar este masaje de remodelación, pues también está en la agenda de Gala González y Chiara Ferragni, verdaderas adictas a su tratamiento linfático, incluso facial. Es la brasileña Talita Avila, dueña del Talita Avila Shaping Beauty, con centros o consulta en Milán, París, Estocolmo, Londres y Madrid. Aunque una de sus más estrechas colaboradoras vive en Madrid, Talita viaja a la ciudad dos veces al mes y puedes bloquear en su agenda una cita para probar este tratamiento adorado por las influencers. Qué capricho mejor que ponerte en las mismas manos que Gala, Chiara o Alba. Lujazo.