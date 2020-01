21 ene 2020

Hacen furor. Los micro tatuajes, diminutas marcas de tinta en la piel de cualquier parte del cuerpo, triunfan entre las famosas y, de rebote, en la tendencia cosmética de la temporada. Tienen su vertiente sexy. Puedes colocarlos en sitios inesperados y escondidos, como una invitación a ser descubiertos. O situarlos en un lugar sobre el que quieres llamar la atención. No han de ser permanentes: de hecho, su pequeño tamaño favorece su credibilidad hasta dibujados sobre la piel con una tinta normal y corriente. De hecho, no sabemos si los tatuajes de Alba Díaz serán permanentes o no, pero nos parecen tan cuquis que ya nos han inspirado para integrarlos en la rutina de 'grooming' de fin de semana. Junto a la manicura negra, son top.

Detalle de los micro tatuajes que Alba Díaz lleva en la mano. pinit

Como hacerse un tatuaje que llevarás toda la vida sobre la piel es casi siempre una decisión importante, estamos súper a favor de hacer trampa y lucir pequeños dibujos o, como hace Alba Díaz, alguna palabra que vamos a poder borrar sin problemas de la piel. Como si fuera una calcomanía. Alba lleva un diminuto corazón con un trazo totalmente amateur encantador y una palabra que parece dibujada a bolígrafo: "Blessed" (en inglés, "bendecida"). La verdad, queda súper estiloso.





Junto a estos micro tatuajes, aplaudimos también la manicura negra que ha elegido para acompañarlos. De alguna manera, tiene sentido contrastar un color tan gótico y siniestro con unos mensajes tan luminosos. Si nos gusta escaparnos a los clichés y enviar mensajes interesantes, esta aparente contradicción entre lo duro de la manicura y lo tierno de los tatuajes es genial. Nos la apropiamos con permiso de Alba Díaz para cualquier fin de semana. Además: es baratísima.