22 jul 2019

Es la pregunta del millón: ¿pueden crecer las cejas tras años de insistente depilación? La respuesta es sí, pueden. Aunque tendrás que contribuir al proceso con algunos gestos diarios que ayuden al cuerpo a recordar dónde tuvo pelo. A estas alturas de 2019 ya tenemos más que claro que la fiebre por las cejas híper pobladas es más que una moda, y aunque ya no las vemos tan salvajes como el año pasado, sí que se ha impuesto un tipo de ceja natural y con cierto grosor que no tienen nada que ver con la que se llevaban, por ejemplo, en los años 90. No todas tenemos la suerte de lucir naturalmente unas cejas como las de Lily Collins, pero sí podemos hacerlas crecer y ayudarlas con distintos productos para conseguir la deseada frondosidad.

Ser consistente a la hora de aplicar los productos es una de las claves del éxito de la estrategia de crecimiento de las cejas. pinit INSTAGRAM

El primer y necesario paso es olvidar las pinzas durante al menos un año. Aproximadamente a los dos meses ya se puede apreciar el crecimiento del vello, pero es recomendable no caer en la tentación de arreglarlas ni recortarlas de ninguna manera al menos hasta los ocho. Lo más fácil es que tengamos que lidiar con calvas: zonas resistentes en las que tendremos que estimular el renacer del pelo. Es el momento de echar mano de un sérum de crecimiento como RevitaBrow, también un aliado perfecto en las épocas de cambios hormonales, en las que el cabello y el vello puede menudear. La clave del éxto de esta estrategia está en la consistenia: que no se nos olvide aplicar el producto cada día.

Detalle de RevitaBrow, el sérum para el crecimiento de las cejas que puede impulsar su frondosidad. pinit INSTAGRAM

Previa consulta de un doctor, también puede venir muy bien recurrir a los suplementos vitamínicos que estimulan el crecimiento gracias a la presencia de vitamina B12, A, C, E, Biotina, Niacina... Además, evitar el estrés y cuidar la alimentación también ayuda a recuperar volumen. Si al cabo de ocho meses o un año no conseguimos que toda la zona deseada esté cubierta de vello, solo nos queda recurrir a un producto de relleno en formato tinte o al microbladding. Con las cejas tenemos esa suerte: siempre va a haber un remedio.

