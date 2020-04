8 abr 2020

Después de tantos años de fama y artículos, supimos que esta hidratante no solo es la estrella del neceser de famosas como Victoria Beckham, Julia Roberts o Michelle Williams. Según la modelo Lily Aldridge es también la crema favorita de los maquilladores profesionales para que la base no marque las arrugas.

Y de nuevo traemos buenas noticias que cambian por completo el único "pero" que ponían algunas de sus clientas en Amazon: su textura.





VER 11 FOTOS 11 BB Creams con color para para verte con buena cara en casa sin usar base de maquillaje

Los poderes de esta crema multiusos que acaba con la sequedad más extrema, ilumina y alivia incluso quemaduras, se han visto aminorados por su acabado untuoso difícil de filtrar. Pero eso se acabó. Porque hemos dado con la misma fórmula pero en versión ligera con la Skin Food Light de Weleda (7,90 euros en Amazon. También disponible en farmacias).

Su función no solo no cambia manteniendo los beneficios del pensamiento silvestre, la camomila y la caléndula, si no que se mejora gracias a su nueva textura más ligera, sedosa y de rápida absorción. Lo que nos hace pensar directamente que es perfecta para utilizarla en verano y que no te sude la cara debido a las altas temperaturas.

El calor hace que las necesidades de la piel cambien y el cutis pida fórmulas menos pesadas. Por eso tenemos apuntadas algunas alternativas que también son perfectas para esta época del año. Como la Eau Thermale Gel de Agua de Uriage que se funde con la piel sin dejar grasa en la superficie, la Hidratante Equilibrante al Lemongrass de Garnier BIO con aloe vera o la Hydra Beauty Camellia Water Cream de Chanel, que mantiene los niveles de hidratación intactos a pesar de las condiciones climatológicas.