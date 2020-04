9 abr 2020 V. de los ríos/L. requejo

Te proponemos tres objetivos para acabar con la flacidez, reducir centímetros donde se han acumulado y acabar con la celulitis y los kilos de más que te quitan el sueño. Y te damos tres maneras de conseguir estos objetivos. Solo tienes que usar las cremas adecuadas, seguir la alimentación que te marcan nuestros expertos y hacer los ejercicios que te recomiendan nuestros entrenadores.

Alisa, eleva y tonifica todo lo que se ha caído

TU PLAN BEAUTY. Consiste en poner la piel a punto. Oculta bajo capas de ropa, lleva meses acumulando células muertas en su superficie. Si no las eliminas, ninguno de los productos que te apliques conseguirá penetrar lo suficiente para hacer efecto. Lo bueno es que por la acción mecánica del masaje con un exfoliante consigues activar la microcirculación de la piel. Esto asegura la oxigenación de los tejidos y que los nutrientes del torrente sanguíneo lleguen a las células. Un trabajo tras el que debes aplicar activos tonificantes que alisan la piel, como el aceite de pepita de uva del bálsamo de Caudalie o el extracto de cacao de E’lifexir.

1. Caudalie Gommage Crushed Cabernet (25,20 euros) y Vinosculpt Bálsamo Corporal Lifting & Firmeza, un dúo para exfoliar y tonificar (28,60 euros). 2. Clarins Body Partner Tratamiento Completo Antiestrías (54 €). 3. E’Lifexir Cacao Sense Emulsión Exfoliante Reductora (16,85 euros). 4. Avène Body Exfoliante Suavidad, con un complejo oleo-calmante (15,44 euros). pinit

ADAPTA TU DIETA. Dile adiós al cruasán: No queda más remedio, para perder grasa tiene que haber un déficit calórico. “Hay que prestar especial atención al consumo de proteínas. No se debe restringir el de hidratos de carbono, como se cree, pero sí hay que moderarlo: elegir alimentos vegetales altos en fibra, como frutas y hortalizas, y reducir el consumo de cereales y derivados. También hay que asegurar un correcto aporte de grasas vegetales”, recomienda Laura Parada, directora técnica y nutricionista de Slow Life House. ¿Te cuesta? Divide la ingesta para tomarla en cinco tiempos y así llegarás a la siguiente comida sin tanta ansiedad.

TU OBJETIVO FITNESS. Reduce centímetros: Si lo que te sobra es grasa aquí y allá, hay un desequilibrio entre lo que comes y tu gasto calórico. Y el ejercicio cardiovasacular no va a ser suficiente, apunta Antonio Montero, director deportivo de Arsenal Madrid. “Hay que combinarlo con trabajo de fuerza eficiente. Con el paso del tiempo, los niveles hormonales en la mujer disminuyen y hay menos calorías basales. Por eso, pese a comer igual y mantener idéntica actividad, aumenta el peso graso. El entrenamiento de fuerza va a ayudar a la resta calórica. Al crear masa muscular, el organismo se verá obligado a gastar más calorías para cualquier acción”. Conviene que un profesional valore tu condición física y tu estructura corporal para aplicar las técnicas que mejor se adapten a ti. “Si te aburre la sala de fitness elige clases colectivas en las que el componente de fuerza muscular sea el protagonista”, añade Montero. Y no abandones cuando consigas tu objetivo, porque “hay una pérdida inmediata del beneficio obtenido si se interrumpe la actividad física”.

2. Reclama tu firmeza

Quieres una piel compacta, unos abdominales marcados y los brazos de la Reina Letizia:

OBJETIVO FITNESS: Define bien las formas. “Nunca podrás lucir músculos, por muy entrenados que estén, si encima de ellos hay una capa de grasa. Y hay que desterrar el mito de reducir los michelines de la tripa con infinitas abdominales”, apunta Gabriela Grande, coach deportiva de Womum. En su opinión, los entrenamientos con máquinas y pesas no son imprescindibles, pero hay que someter los músculos a un estímulo, tiene que haber esfuerzo para conseguir resultados. “La opción más completa y efectiva es el entrenamiento funcional: todo el cuerpo trabaja de forma integrada con material auxiliar y se utilizan permanentemente los músculos del core”.

PLAN BEAUTY: ¿Cuerpazo sin sufrir? Es lo que promete Emsculpt, el tratamiento no invasivo que ha revolucionado la medicina estética en Estados Unidos porque consigue cuerpos de gimnasio sin hacer ni un solo abdominal. Este dispositivo de campos electromagnéticos focalizados de alta frecuencia produce en cada sesión 20.000 contracciones musculares. A ellas, el músculo responde con un remodelación profunda en su estructura interna. Eso sí, solo funciona en personas activas, cuando hay exceso de grasa no se consigue la misma estimulación del músculo. En España lo tienen ya en la Clínica de Dr. Moisés Amselem (telf.: 91 521 17 71).

1. Augustinus Bader The Body Cream (145 €), con el complejo antiedad TCF8 que ha hecho famoso Victoria Beckham. En Abanuc. 2. Sol de Janeiro Crema Corporal al Extracto de Guaraná (40, 95 €), de efecto tonificante. En Sephora. 3. Nuxe Body Crema Fundente Reafirmante (41 €). 4. Yves Rocher Leche Hidratate Reafirmante con centella asiática (5,95 €). pinit

ADAPTA TU DIETA: Añade proteína: “Si buscas aumentar la masa muscular, no solo definir, tienes que asegurarte de que ingieres las proteínas diarias necesarias”, advierte Anabel Fernández, directora de Nutrición de Koa Center. Y quedan prohibidos los alimentos detonantes: “Si tomas una cucharada de helado o una patata frita, será casi imposible parar aunque no tengas apetito, ya que contienen sustancias que aumentan la salivación y resaltan los sabores, y llevan azúcares refinados que generan adicción”, matiza la nutricionista Laura Parada.

3. Celulitis bajo control

Qué hacer para combatirla cuando se hace fuerte en glúteos y alrededores:

OBJETIVO FITNESS: Corre contra la grasa: Para deshacerte de los kilos de más que se acumulan en culo, tripa y piernas, Jorge Herranz, director de Actividades Dirigidas de David Lloyd Aravaca, indica deportes con los que se gane masa muscular. “Hay que centrarse en ejercicios cardiovasculares. El que más calorías quema es correr”. Lo recomendable es una sesión de una hora al día. “Puedes llegar a quemar una caloría por kilo de peso en una carrera ligera”, puntualiza Herranz. Una vez logrado el objetivo, aconseja realizar un balance calórico y seguir haciendo el deporte que te guste Pero, eso sí, calcula antes cuánto quemas al día y haz una alimentación adecuada.

PLAN BEAUTY: no más piel de naranja: Esos bultos en el muslo que tanto odias se producen por culpa de los adipocitos, pero también por la inflamación de los septos fibrosos a su alrededor. Cellfina es un tratamiento radical que se centra en liberar estas bandas de tejido conjuntivo para reducir los hoyuelos. Sí, es doloroso. Y requiere anestesia general. Pero promete glúteos sin celulitis durante tres años. Si prefieres opciones mucho menos invasivas, el film osmótico de Bioslimming y la lipolisis con radiofrecuencia de InMode dan muy buenos resultados sin sufrir.

1. +Farma Dorsch MS Meso Reductor Anticelulítico con Efecto Mesoterapia (37 €). 2. Elancyl My Coach, anticelulítico con extracto de algas que potencia los efectos del ejercicio (34,50 €). 3. Talika Back Up 3D, sérum de glúteos efecto push up (39,90 €). 4. Vichy CelluDestock Overnight, un anticelulítico con un 5% de cafeína pura y complejo Adipo-Stim (extracto de jengibre, de yam y escina), que trabaja mientras duermes (32 €). pinit

ADAPTA TU DIETA: el régimen engorda. Anabel Fernández, de Koa Center, no es partidaria de una alimentación restrictiva. “Hacer dieta engorda porque se suele recuperar el peso perdido, incluso más, en poco tiempo. Hay que optar por una alimentación saludable que te guste. Para bajar peso debe tener menos calorías de las que quemas, pero no te centres en ellas, sino en la calidad de los ingredientes”. Va muy bien el método del plato: “Llenar la mitad con verduras, un cuarto con proteínas de calidad y otro con carbohidratos, como cereales integrales”, precisa.